Serie B, la Cremonese ribalta il Palermo: da 2-0 a 2-3

Si apre con il botto la trentesima giornata di Serie B: sotto 2-0 al 72', la Cremonese batte 3-2 in rimonta e in trasferta il Palermo, coperto di fischi dopo la decisiva rete di Collocolo al 95'. I primi a provarci sono i siciliani, con Brunori che manda alto sopra la traversa, mentre gli ospiti rispondono con Azzi e Johnsen fermati da Audero. Primo tempo in ogni caso senza momenti memorabili, mentre la ripresa si infiamma subito. Al 56', Gomes raccoglie il pallone ribattuto dalla difesa ospite intenta a fermare Pohjanpalo e con il destro a giro supera Fulignati. Poco dopo, la squadra di Stroppa si divora l'1-1 con Pickel che sbaglia quasi a porta vuota. Il momento che indirizza ulteriormente la partita arriva al 70', quando Castagnetti stende in area Di Francesco: calcio di rigore per il Palermo e conclusione vincente di Brunori.