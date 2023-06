Serie B: Brescia-Cosenza sospesa, caos al Rigamonti

Scene di ordinaria follia al Rigamonti di Brescia nel ritorno del playout di Serie B. Dopo il vantaggio dei padroni di casa firmato Bisoli, in pieno recupero arriva il pareggio del Cosenza firmato Meroni che condanna le Rondinelle alla Serie C e a 30 secondi dalla fine del match la Curva di casa esplode: fitto lancio di fumogeni in campo nell'area dei calabresi e invasione di campo dei tifosi che costringe i giocatori a rifugiarsi negli spogliatoi e l'arbitro a interrompere la partita. Situazione molto tesa con l'intervento delle forze dell'ordine per respingere i tifosi bresciani, poi dopo molti minuti è tornata la calma ma non le condizioni per riprendere il match, che è stato sospeso. Al triplice fischio grande festa in campo per i calabresi, che però sono stati invitati dalla polizia a fare subito ritorno negli spogliatoi.