Serie B: il Venezia supera 2-0 il Cittadella e torna secondo   

SERIE B

I veneti vincono con le reti di Gytkjaer e Bjarkason. 2-2 tra Pisa e Modena, sorride la Feralpisalò

© ipp I posticipi della ventisettesima giornata di Serie B vedono il Venezia riprendersi il secondo posto in classifica grazie alla vittoria per 2-0 sul Cittadella: in rete Gytkjaer e Bjarkason. Termina 2-2 tra Pisa (in dieci dal 60’ per il doppio giallo a Valoti) e Modena: gli ospiti rimontano il gol di Mlakar con Abiuso e Strizzolo, poi Canestrelli fissa il pari nel finale. 2-0 della Feralpisaló a La Spezia: decidono Felici e La Mantia.

VENEZIA-CITTADELLA 2-0

Bastano tre minuti agli uomini di Vanoli per portarsi avanti con Gytkjaer, rapace nell’attacco del primo palo sugli sviluppi di un corner. Il Cittadella reagisce per evitare la settima sconfitta di fila e colpisce la traversa al 13’ con Pittarello, che gira di testa una punizione dalla trequarti. La spinta ospite continua fino ad inizio ripresa, quando la potentr conclusione di Tessiore costringe Joronen a superarsi. I ragazzi di Gorini sono costretti ad arrendersi al 76’ però, poiché Bjarkason mette sotto la traversa la palla arrivata da Svoboda e fissa il 2-0 finale. Con questa vittoria il Venezia sale al secondo posto con 51 punti, mentre il Cittadella resta a quota trentasei.

PISA-MODENA 2-2

Abiuso spaventa subito i toscani, che devono ringraziare Loria anche al 20’, quando risponde presente sull’acrobazia di Gliozzi. I nerazzurri soffrono ma passano in vantaggio al 42’ con Mlakar, che riceve un lancio lungo di Caracciolo e supera di prima intenzione Seculin. La risposta degli emiliani la firma Abiuso in apertura di ripresa, eludendo l'intervento difensivo di Canestrelli e depositando così in rete il pareggio. La svolta della partita arriva al 60’ con il secondo cartellino giallo rimediato da Valoti: gli uomini di Aquilani restano in dieci e vanno sotto al 74’ con la rete di Strizzolo, che prima tenta una rovesciata e poi realizza da terra da pochi passi. La reazione toscana produce il definitivo gol del pareggio all’84’ con l’incornata di Canestrelli su corner di Veloso. Gli emiliani reclamano nel recupero un rigore su Strizzolo e si vedono annullare il gol vittoria al 95’ per un fuorigioco di Riccio. Con questo risultato il Pisa non si avvicina alla zona playoff, mantenendo cinque punti di distacco proprio dal Modena.

SPEZIA-FERALPISALÓ 0-2

L'ottima pressione dei padroni di casa in avvio non permette ai liguri di sbloccare il match (complice una certa imprecisione al tiro), mentre gli ospiti si vedono annullare il vantaggio al 14’ per un fuorigioco di Manzari. Salvatore Esposito impegna Pizzignacco dalla distanza poco dopo, ma Felici porta avanti la Feralpisalò al 38’ con un destro al volo al termine di una bella azione del team di Zaffaroni. La conclusione di destro di Moro termina a pochi centimetri dal palo (deviazione decisiva di Pilati) ad inizio secondo tempo ed è la sliding door del match, dato che La Mantia anticipa Cassata sul secondo palo ad un quarto d'ora dalla fine e chiude i conti. Questo successo permette agli ospiti di portarsi a 24 lunghezze, due in meno dallo Spezia diciottesimo.