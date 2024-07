Serie B, il sorteggio in diretta su Sportmediaset.it

SI PARTE

Mercoledì alle 19 a La Spezia verrà stilato il calendario della stagione 2024-2025

© Foto da web Mercoledì 10 luglio, a partire dalle ore 19.00, in diretta streaming su Sportmediaset.it il live del sorteggio del calendario della Serie BKT 2024-25. La cerimonia si svolgerà in piazza Europa, a La Spezia. L'evento è condotto da Barbara Cirillo e Dario Vergassola e vede la partecipazione di tre bomber d’eccezione: Totò Di Natale, Daniele Cacia e Marco Sansovini.

La Serie BKT 2024/25 prenderà il via nel weekend compreso tra venerdì 16 e lunedì 19 agosto 2024. Trentotto giornate della stagione regolare, che decreteranno le due squadre promosse in A e le tre retrocesse in Lega Pro, prima di lasciare spazio a playoff e playout. Così come per la Serie A, anche qui confermato il criterio asimmetrico che ha caratterizzato anche la passata stagione. Vedi anche Serie B Bari, Luigi De Laurentiis affronta papà Aurelio: "Che possa dire caz***e è ormai chiaro a tutti"