Brescia: cessione al gruppo Marroccu vicina, ma è corsa contro il tempo per l'iscrizione al campionato

Servono 6,5 milioni di euro per evitare il fallimento e scongiurare il rischio di dover ripartire dai dilettanti, anche se in caso di raggiungimento di un accordo di rateizzazione con l'agenzia delle entrate potrebbero esserne sufficienti 3. La sopravvivenza del club è il primo, essenziale passo per poter proseguire la battaglia legale per la permanenza in Serie B, visto che al momento sulle sorti dei lombardi pesa la sentenza del Tribunale federale nazionale, che l'ha retrocessa in Serie C con 4 punti di penalizzazione. Calciatori e tifosi restano col fiato sospeso, ma si attendono sviluppi a breve.