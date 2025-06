Playout Serie B: tifosi del Genoa comprano migliaia di biglietti per Samp-Salernitana, il club li annulla

Dopo l'annuncio ufficiale della Lega B su date e orari dei playout per evitare la Serie C contro la Salernitana, la Sampdoria ha messo in vendita i biglietti per il match casalingo in programma domenica 15 giugno come consuetudine. Per riempire il Ferraris e rendere l'ambiente molto caldo, il club blucerchiato ha attuato una politica di prezzi molto popolari (1 euro per gli abbonati, 2,50 i ridotti, dai 5 euro in su il resto dei settori) ma al primo giorno di vendita libera iniziata mercoledì c'è stato un imprevisto contrattempo.