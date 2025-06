Serie B, finale play-off: la Cremonese batte lo Spezia e torna in Serie A

Quasi cento minuti di battaglia, ma alla fine la Cremonese espugna il Picco 3-2 contro lo Spezia e strappa la promozione in Serie A con la vittoria dei play-off. In avvio i padroni di casa sembrano più sciolti, ma con il passare dei minuti i grigiorossi aumentano la pressione e la propria intensità. Verso il quarto d’ora Azzi impegna Gori, ma il vantaggio ospite non tarda ad arrivare: al 25’ Vazquez lancia De Luca, che resiste alla carica di Hristov e insacca di punta anticipando il portiere avversario. L’ex attaccante della Samp colpisce anche una traversa qualche minuto più tardi, con lo Spezia che prova a reagire ma non pareggia i conti: all’intervallo la Cremonese conduce 1-0. In avvio di ripresa gli uomini di D’Angelo cercano di dare una scossa alla gara, ma poco dopo l’ora di gioco arriva il momentaneo colpo del ko dei lombardi: corner perfetto di Vandeputte, incornata di testa di Collocolo e tocco sottomisura di tacco di Vazquez, che insacca il 2-0 al 62’. Dopo il valzer di cambi di D’Angelo per provare a riaprire il match gli ospiti trovano il tris: al 79’ Azzi scende veloce sulla sinistra, prova la conclusione di interno e di rapina sulla respinta De Luca infila il tris che vale la sua doppietta personale. Partita archiviata? Non proprio, perché in due minuti i bianconeri riescono clamorosamente a riaccendere il Picco: prima (83’) Francesco Pio Esposito raccoglie l’assist del fratello Salvatore e insacca il 3-1, poi meno di cento secondi dopo Vignali apre il piattone sul cross di Kouda e riapre tutto con il 3-2. Il finale è incandescente e il nervosismo sale, con Vignali che viene espulso direttamente per un faccia a faccia aggressivo con Folino. La parità numerica viene ristabilita poco dopo con il cartellino rosso ricevuto da Nasti, entrato da pochi minuti, ma lo Spezia non riesce a sfruttare l’ultima chance su corner. Vince la Cremonese 3-2 e sale in Serie A, liguri ancora in Serie B la prossima stagione.