Serie B, il Südtirol batte la Reggina di Inzaghi e vola in semifinale

PLAYOFF PROMOZIONE

Bisoli vince 1-0 contro gli amaranto e ora affronterà il Bari nel penultimo turno dei playoff promozione

© ipp Vince il Südtirol che, nei quarti di finale dei playoff di Serie B, batte la Reggina 1-0 e vola in semifinale, dove affronterà il Bari. Gli uomini di Bisoli, forti del vantaggio per il miglior piazzamento in campionato, pensano più a difendere che ad attaccare, concedendo diverse occasioni, soprattutto da fuori area, agli amaranto che però non riescono a capitalizzare. Nel finale decide il gol dalla distanza di Casiraghi.

Esulta il Südtirol, che batte la Reggina 1-0 e vola in semifinale playoff. La partita è tesa e frammentata, con le uniche occasioni degli uomini di Inzaghi che arrivano da fuori area: prima Maier trova la parata di Poluzzi, poi Canotto non inquadra la porta. I padroni di casa sono molto attenti a non lasciare spazi centrali agli avversari, badando a difendere prima che attaccare, ma così facendo si schiacciano troppo nella propria area: Di Chiara riceve un cross e colpisce al volo, ma il suo sinistro si spegne alto. Poco dopo tocca a Hernani impegnare Poluzzi con un tiro però troppo debole. Il copione non cambia nella ripresa: la Reggina continua a spingere ed è ancora pericolosa con il centrocampista brasiliano, che dal limite trova un’altra parata del portiere avversario. Pochi minuti ed è Canotto ad infilarsi bene in area e colpire il palo da posizione defilata.

La difesa del Südtirol controlla bene le folate offensive avversarie e riesce ad abbassare il ritmo del match con un palleggio che manda fuori ritmo gli amaranto, che hanno un’altra chance con la punizione violenta di Hernani, respinta con i pugni da Poluzzi. L’ex Parma rimane il più pericoloso dei suoi insieme a Canotto, che spaventa il pubblico di casa con un tiro a giro che si finisce di poco alto.

Nel finale aumentano le occasioni per gli uomini di Inzaghi: Maier ci riprova dal limite dell’area, ma il suo destro è disinnescato ancora una volta dal portiere altoatesino, poi è Pierozzi a mandare alto di testa. All’88’ però arriva il vantaggio del Südtirol: Casiraghi riceve il pallone fuori area e trova una deviazione decisiva per spiazzare Contini. I calabresi avrebbero l’occasione per pareggiare in pieno recupero, ma ancora una volta Poluzzi è miracoloso sul colpo di testa di Liotti. Finisce quindi 1-0 per il Südtirol, che vola in semifinale playoff, dove affronterà il Bari.