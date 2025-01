Serie B: il Sassuolo stende il Sudtirol, Pisa fermato dal Catanzaro. Poker dello Spezia

SASSUOLO-SUDTIROL 5-3

Pazzo 5-3 del Sassuolo sul Sudtirol per allungare in vetta. Primo quarto d’ora di fuoco a Reggio Emilia: gli ospiti stappano la partita al terzo minuto con la rete di Odogwu, che sfrutta l’assist di Zedadka per l’1-0. La squadra di Grosso reagisce immediatamente, con il gol di Berardi che beffa Poluzzi anche grazie a una deviazione. Passano due minuti e gli altoatesini tornano avanti: azione personale di Odogwu, che apparecchia per la rete del 2-1 di Pyyhtia, convalidata dopo controllo al Var. Dopo la furia iniziale le due squadre rallentano, anche se i neroverdi provano a riportare l’incontro in equilibrio più volte prima dell’intervallo, senza riuscirci. Nella ripresa torna la frenesia: nel giro di pochi minuti il Sassuolo trova prima il nuovo pareggio, con la gran botta sotto l’incrocio dei pali con il sinistro di Doig al 55’, poi il vantaggio tre minuti più tardi, con il contropiede perfetto finalizzato da Boloca con il mancino a fil di palo. Partita finita? Altroché: al 64’ Pyyhtia crossa alla perfezione per l’incornata di Pietrangeli, che segna il 3-3. Le emozioni non finiscono qui, perché cinque minuti dopo Laurienté con la punta del suo piede destro infila per la quarta volta un Poluzzi non perfetto. Nel finale Volpato mette il sigillo finale, con il 5-3 al 92’. Vince il Sassuolo e sale a 52 punti in testa al campionato, Sudtirol ancora penultimo a quota 19.