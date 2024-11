Serie B: il Pisa risponde allo Spezia e torna a +3. Ok il Cesena

PALERMO-CITTADELLA 0-1

Il Palermo accoglie il Cittadella al Barbera, in un match che lo vede indubbiamente favorito. I rosanero partono forte e si riversano subito in attacco, sprecando quattro ottime occasioni per sbloccare il risultato con Insigne. Dalla parte opposta, Desplanches è invece decisivo su Rabbi, riuscendo così a difendere lo 0-0 all’intervallo dopo un primo tempo dominato dai padroni di casa. Il risultato si stappa al 58’, con la rete di Le Douaron, ma il gol viene subito annullato per fuorigioco. Il Palermo ci riprova nuovamente con Insigne, mentre il Cittadella si rende pericoloso con Amatucci: i rosanero chiedono anche un rigore per un intervento di Kastrati su Nedelcearu, ma per l'arbitro non c'è nulla. A sbloccare il match è quindi Pandolfi al 90’, per un clamoroso 1-0 dei veneti, con Kastati a salvare poi su Ceccaroni a fine recupero. Grande colpo del Cittadella, che sale a 12 punti. Beffa enorme invece per il Palermo, fermo a 16.