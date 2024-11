Serie B: il Pisa batte la Samp, Sassuolo ok con il Sudtirol. Torna a vincere il Modena

PISA-SAMPDORIA 3-0

Continua a vincere la capolista, il Pisa strapazza 3-0 la Sampdoria. La gara per i blucerchiati non inizia benissimo, con Sottil che deve fare a meno di Coda, out per infortunio (al suo posto Borini). Gli uomini di Inzaghi premono forte per stappare la partita, riuscendoci al 38’ con la rete piuttosto fortuita di Lind (rinvio di Kasami che sbatte sulla faccia dell’attaccante e si insacca in rete). Qualche minuto più tardi Moreo ha la grande chance per il raddoppio, ma non riesce a sbloccarsi. Gli ospiti accennano una tiepida reazione con il destro di Akinsanmiro, ma il primo tempo si chiude con i toscani avanti di un gol. In avvio di ripresa i nerazzurri raddoppiano: Lind con un ottimo filtrante manda in porta Tramoni, che fa 2-0 al 52’. I liguri non riescono a rimettere in piedi l’incontro, e all’84’ il primo gol in Serie B di Angori scrive la parola fine al match per il 3-0 definitivo. Vince il Pisa e sale a 30 punti in classifica, il doppio rispetto ai 15 della Samp.