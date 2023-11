Serie B: il Parma crolla a Lecco, colpo del Cittadella a Palermo. La Cremonese travolge il Brescia

SERIE B

Gli emiliani cadono 3-2, Pandolfi stende i rosanero al 97’: i grigiorossi trionfano 3-0

© twitter Tredicesimo turno di Serie B: cade clamorosamente il Parma, sconfitto 3-2 in casa del Lecco. A pesare per gli emiliani è l’espulsione di Hernani (doppia ammonizione) al 31’, che favorisce due delle tre reti lombarde. Cade anche il Palermo, sconfitto 1-0 in casa dal Cittadella con il gol di Pandolfi al 97’. Grande successo invece per la Cremonese, che travolge il Brescia 3-0 al Bentegodi, mentre Spezia-Ternana finisce 2-2.

LECCO-PARMA 3-2

Crollo del Parma, 3-2 in casa del Lecco. Gli ospiti riescono a stappare la partita dopo dodici minuti: contatto in area di rigore tra Lemmens e Bonny, con Pairetto che dopo la revisione al Var fischia il calcio di rigore. Dal dischetto Benedyczak non sbaglia, firmando l’1-0. I padroni di casa non ci stanno, e al 23’ riescono a pareggiare con il gol di Novakovich. Dopo il gol subito i ducali sono in difficoltà, e al 31’ per la squadra di Pecchia piove sul bagnato: espulso Hernani per doppia ammonizione e Parma in dieci uomini. I lombardi non tardano ad approfittarne, e raddoppiano al 42’ con Buso. Le cose nella ripresa non cambiano, con il Lecco che continua a spingere: al 58’ Lepore firma il 3-1, con una bella incornata da posizione non semplice. I gialloblù la riaprono clamorosamente al 70’, con il destro potente di Charpentier su invenzione di Bernabé. Nel finale grande assalto da parte del Parma, che però non riesce nell’impresa del pareggio. Vince il Lecco 3-2 e sale a quota 12 punti, mentre il Parma rimane capolista (29 punti) a +2 sul Venezia.

PALERMO-CITTADELLA 0-1

Cade anche il Palermo, sconfitto nel recupero per 1-0 dal Cittadella. Nei primi quarantacinque minuti lo spettacolo è ben poco, con pochissime occasioni da una parte e dall’altra. I rosanero non riescono a trovare l’imbucata giusta per Brunori, con il primo tempo che dunque si chiude a reti bianche, sullo 0-0. Anche nella ripresa le occasioni latitano, con la squadra di Corini che sembra avere l’inerzia dalla propria parte. Quando tutto lascia ormai pensare ad un pareggio, il Cittadella riesce clamorosamente a vincerla: al 97’, in pienissimo recupero, cross dalla sinistra e incornata vincente di Pandolfi, che batte Pigliacelli per l’1-0 finale. Con questa vittoria il Cittadella sale a 19 punti, agganciando di nuovo il Cosenza all’ottavo posto. Resta invece fermo a 23 punti il Palermo, ancora al terzo posto.

BRESCIA-CREMONESE 0-3

Vince e convince la Cremonese, che travolge con un secco 3-0 il Brescia al Bentegodi. I grigiorossi spingono in avvio, e dopo il quarto d’ora colpiscono i padroni di casa: al 17’ sugli sviluppi di un corner Vazquez impatta di testa, palla sulla traversa e tap-in vincente (sempre in incornata) di Ravanelli. Gli ospiti, galvanizzati dal vantaggio, continuano a premere sull’acceleratore, e al 32’ raddoppiano: Zanimacchia innesca l’eterno Coda, che fa 2-0 (risultato con cui si rientra negli spogliatoi). In avvio di ripresa i biancoblù cercano sterilmente di accorciare, ma dopo pochi minuti la squadra di Stroppa torna a gestire il ritmo della partita. Al 78’ Ghiglione firma il 3-0, ma la sua rete viene annullata dopo il controllo del Var proprio per un fallo dell’autore del gol. Il tris dei grigiorossi arriva comunque all’89’, con Okereke che chiude il match su assist di Vazquez. La Cremonese sale al quarto posto, agganciando il Modena a 22 punti. Pericolosamente bloccato a 13 il Brescia, a una sola lunghezza di vantaggio sulla zona play-out.

SPEZIA-TERNANA 2-2

Termina in pareggio la sfida tra Spezia e Ternana, al Picco è 2-2. Gara dai ritmi bassi in avvio, con le squadra che pensano a studiarsi. Poco dopo la mezzora gli ospiti rompono l’equilibrio, con l’incornata di Casasola al 32’ sugli sviluppi di un corner. La reazione dei liguri è immediata, e dopo quattro minuti Bertola trova l’1-1 insaccando dopo una mischia prolungata in area. Le due squadre rientrano negli spogliatoi in parità, proprio sul punteggio di 1-1. Nella ripresa i rossoverdi colpiscono di nuovo, e lo fanno ancora una volta sugli sviluppi di un calcio d’angolo: al 67’ è Diakité ad insaccare il 2-1, sempre con un colpo di testa. I bianconeri sembrano ormai alle corde, ma nel finale riescono incredibilmente a strappare il pari: al 91’ Capuano insacca nella sua porta l’autogol del 2-2 finale. Un punto per parte, con lo Spezia (10) che rimane a +3 sulla Ternana (7), entrambe nelle sabbie mobili della zona play-out/retrocessione.

