Stadio Rigamonti, risolto contratto di concessione

Lo stadio Rigamonti torna al Comune di Brescia, che oggi ha trasmesso alla società sportiva la determina formale di risoluzione in cui chiede il rilascio e la restituzione dell'impianto. La risoluzione, si legge in una nota dell'amministrazione comunale, "è conseguenza della diffida trasmessa nei giorni precedenti, in seguito alla quale Brescia Calcio ha effettuato un pagamento parziale di 109.096,06 euro, somma corrispondente all'importo di una delle due rate previste, come indicato anche nell'oggetto del versamento. Non essendo stato saldato l'intero importo dovuto, il contratto si intende sciolto secondo quanto previsto dall'accordo". L'amministrazione, nella stessa nota, ribadisce l'intenzione di "garantire la piena tutela del patrimonio pubblico e la massima trasparenza nei confronti della cittadinanza in merito agli sviluppi della vicenda".