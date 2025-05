Violazioni amministrative, la Procura Figc deferisce Brescia e Trapani

SERIE B, COSA SUCCEDE ADESSO

Arrivati i deferimenti, scontate a questo punto da normativa le sanzioni: 4 punti (2+2) da scontare in questa stagione per la prima violazione, 4 punti (2+2) per la prossima. Entro una settimana verrà istruito il processo di primo grado presso il Tfn e la sentenza sarà immediata, dopodiché la Figc e la Lega B decideranno se riscrivere subito la classifica mandando il Brescia in C, (Frosinone salvo) e organizzando il nuovo playout tra Sampdoria e Salernitana, oppure se aspettare il secondo grado di giudizio alla Corte d’Appello per concludere il percorso.