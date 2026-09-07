Lazio, Gattuso: "Dobbiamo continuare a lavorare, bravi a reagire"

La Lazio sbanca Udine e aggancia Inter e Roma in vetta alla classifica di Serie A. Un risultato inatteso, che Gennaro Gattuso commenta con soddisfazione. "Devo fare i complimenti ai ragazzi, ma dobbiamo continuare a lavorare. La squadra ha mostrato mentalità e voglia, abbiamo smontato tutto per provare a fare qualcosa di diverso, ma non è facile. Però non abbiamo fatto nulla, dopo la batosta in Coppa Italia siamo stati bravi a reagire. Dobbiamo continuare così e pensare a partita dopo partita", ha detto il tecnico biancoceleste.