Lazio, Gattuso: "Dobbiamo continuare a lavorare, bravi a reagire"

07 Set 2026 - 23:26
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© IPA

© IPA

La Lazio sbanca Udine e aggancia Inter e Roma in vetta alla classifica di Serie A. Un risultato inatteso, che Gennaro Gattuso commenta con soddisfazione. "Devo fare i complimenti ai ragazzi, ma dobbiamo continuare a lavorare. La squadra ha mostrato mentalità e voglia, abbiamo smontato tutto per provare a fare qualcosa di diverso, ma non è facile. Però non abbiamo fatto nulla, dopo la batosta in Coppa Italia siamo stati bravi a reagire. Dobbiamo continuare così e pensare a partita dopo partita", ha detto il tecnico biancoceleste.

Sul mercato: "Con grandissime difficoltà abbiamo fatto un mercato che non pensavamo di poter fare. Devo ringraziare sia lui che Fabiani, loro hanno grandissimo merito per i giocatori che sono arrivati".

Adesso c'è il Milan: "Da bambino ricordo la sfilata dopo la Steaua con mio padre, per me è sempre stato un orgoglio e un sogno durato 12 anni. In questo momento tutto l'affetto e le gioie non si possono dimenticare ma oggi faccio un altro mestiere e domenica spero di fare punti contro la squadra del mio cuore". 

Ultimi video

01:51
DICH KESSIE SI PRESENTA ALL'ATALANTA PER SITO 7/9 DICH

Kessié si ri-presenta all'Atalanta: "Bergamo per me è casa, scelta di cuore"

02:49
SRV RULLO INTER LAUTARO, CAPITANO "REAL" 7/9 SRV

Lautaro si riprende la sua Inter: ora vuole una notte "Real"

02:58
CORRISPONDENZA RULLO MICELI INTER PRE REAL MADRID 7/9 SRV

L'Inter è a Madrid, pensieri e parole di Chivu: "Vogliamo fare la storia"

01:31
SRV RULLO SUPERMOVIOLA CAGLIARI-LECCE 7/9 SRV

La Supermoviola: Gagliardini-N'Dri, il Lecce protesta per un rigore

01:40
CORRISPONDENZA RULLO MANFREDA REAL MADRID PRE INTER 7/9 SRV

La vigilia del Real Madrid: Mbappé sicuro in conferenza stampa

02:36
SRV RULLO MOURINHO-INTER STORIA INFINITA PRE CHAMPIONS 7/9 SRV

Mourinho e l'Inter: una storia d'amore semplicemente infinita

01:07
DICH CHIVU SU GIORNO DI RIPOSO IN PIU' POST NAPOLI PRE REAL MADRID PER SITO 7/9 DICH

Chivu: "Per gli ottavi diretti servono 16 punti"

01:25
DICH CHIVU SU POSSIBILITA' DI VINCERE LA CHAMPIONS PRE REAL MADRID PER SITO 7/9 DICH

Chivu: "Mou stupito che non abbiamo vinto la Champions? Ma lui avrebbe voluto?"

02:11
SRV RULLO MEMORIAL CHIARA COSTANZO 7/9 SRV

Memorial Chiara Costanzo: emozione e sport in memoria della 16enne scomparsa a Crans Montana

01:30
DICH CHIVU SU MOURINHO PRE REAL MADRID PER SITO 7/9 DICH

Chivu su Mou: "Per me lui sarà sempre speciale"

01:38
DICH CHIVU SU OBBLIGO DI SCRIVERE LA STORIA DELL'INTER PRE REAL MADRID PER SITO 7/9 DICH

Inter, Chivu: "Abbiamo l'obbligo di scrivere la storia del club"

00:42
DICH LAUTARO MARTINEZ SU OSSESSIONE E SOGNO CHAMPIONS PRE REAL MADRID PER SITO 7/9 DICH

Lautaro e la Champions: "Ossessione o sogno? No, per noi è un obiettivo"

01:04
DICH LAUTARO MARTINEZ SU CRITICHE PRE REAL MADRID PER SITO 7/9 DICH

Lautaro Martinez: "I miei gol una risposta ai critici? Io penso solo e soltanto all'Inter"

01:04
DICH LAUTARO MARTINEZ SU REAL E MBAPPE' PRE REAL MADRID PER SITO 7/9 DICH

Lautaro Martinez a Madrid a testa alta: "Real e Mbappé fortissimi, ma noi siamo pronti"

00:21
CLIP MBAPPE COME RONALDO PRE REAL-INTER 07/09 SRV

Mbappé imita CR7: via la bottiglietta sponsor dal tavolo

01:51
DICH KESSIE SI PRESENTA ALL'ATALANTA PER SITO 7/9 DICH

Kessié si ri-presenta all'Atalanta: "Bergamo per me è casa, scelta di cuore"

I più visti di Calcio

DICH JASHARI PRESENTAZIONE MILAN DICH

Jashari esclusivo: "Con Amorim una nuova energia. La Juve? Occasione per il mio primo gol"

DICH SPALLETTI SU MILAN PER SITO 5/9 SRV

Spalletti: "Il Milan è tanta roba, una squadra fortissima"

DICH SPALLETTI SU MERCATO JUVE PER SITO 5/9 SRV

Spalletti: "Sul mercato non abbiamo fatto tutto quello che volevamo"

DICH MARTINEZ POST NAPOLI DICH

Josep Martínez: "Siamo l'Inter e non molliamo mai"

13 SRV LUCUMI ESCLUSIVO 4/9 SRV

Lucumi: "Alla Juve qualità impressionante, voglio diventare uno dei leader"

Le pagelle di Inter-Napoli: Lautaro e Thuram riparano, Hojlund c'è, ma Badiashile la combina grossa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:26
Lazio, Gattuso: "Dobbiamo continuare a lavorare, bravi a reagire"
23:12
Lazio, Frattesi: "Impossibile rimanere in vetta, però dobbiamo crederci"
21:32
Lecce, Di Francesco: "Poco cattivi, ma ho dubbi sul rigore non concesso"
21:31
Cagliari, Pisacane: "Vittoria importante per riscattare il ko in Coppa Italia"
20:47
Pisa, Bozhinov dimesso dall'ospedale: rientra in Toscana