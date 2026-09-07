Lecce, Di Francesco: "Poco cattivi, ma ho dubbi sul rigore non concesso"

Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha molto da dire a fine gara, sui suoi e sull'ultimo episodio in area rossoblu su N'Dri. "Il Cagliari ha sicuramente meritato la vittoria - analizza - noi abbiamo perso troppi duelli, non possiamo permettere agli avversari di creare così tante occasioni da gol. Certo però nel finale, ho qualche dubbio sul rigore non concesso. Ma dobbiamo ripartire da noi stessi, dalla determinazione da trasferire in campo, dobbiamo crescere, dobbiamo migliorarci. Abbiamo concesso troppo: senza un certo atteggiamento il campionato diventa difficile. Nella prima mezz'ora abbiamo avuto anche una buona chance, ma l'approccio è stato sicuramente un po' pigro e un po' passivo".