Cagliari, Pisacane: "Vittoria importante per riscattare il ko in Coppa Italia"

07 Set 2026 - 21:31
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"Era importante riscattarci, dopo l'eliminazione in Coppa abbiamo dormito poco. Una vittoria dedicata ai tifosi che nonostante questo ci ha sostenuto tantissimo. Mi piace sottolineare la parola equilibrio. Sono soddisfatto della squadra nel possesso e anche nel non possesso. Felici? Ci auguriamo che non sia quello che il ragazzo riferisce. Maldini invece era solo stanco". Queste le parole di Fabio Pisacane, con il suo Cagliari a quota sei in classifica dopo il successo interno col Lecce. Contento anche il presidente Tommaso Giulini: "Era fondamentale prendere questi tre punti, abbiamo avuto nella ripresa tante di quelle occasioni. La paura, come spesso accade, è che in questi casi si rischia magari di essere raggiunti. In futuro questa partite dobbiamo essere bravi a chiuderla per non soffrire".

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