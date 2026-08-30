Serie B: il Palermo vince al 94’, 3-2 ad Arezzo. Ok Mantova e Pisa, pari in Benevento-Sudtirol

AREZZO-PALERMO 2-3

Il Palermo fa tappa allo Stadio Città d’Arezzo, dove l’ex Juventus Perin fa il suo esordio da titolare come nuovo portiere rosanero, mettendosi subito in mostra con un’ottima parata sul tiro a giro di Tavernelli all’11’. Passano quattro minuti e a colpire è invece Segre per la squadra di Inzaghi, con il vantaggio ospite che viene però annullato per un fuorigioco di Hernani. A siglare l’1-0 ci pensa allora Johnsen al 21’, con il norvegese che sigla così il suo secondo gol in due giornate di campionato. Il Palermo prende fiducia e al 43’ va pure a centimetri dal raddoppio: decisivo è Nunziante, che devia sulla traversa la conclusione di Strefezza. L’appuntamento con il 2-0 è tuttavia solo rimandato, visto che al 55’ Ranocchia riceve palla da Johnsen e trafigge Nunziante, spedendo il pallone nel sette. L’Arezzo non vuole stare però soltanto a guardare e al 60’ prova a riaprire il match, accorciando le distanze con Cianci: l’ex Catanzaro incorna in rete il cross di Tavernelli. I due si scambiano poi i ruoli al 75’, con Cianci a fornire il passaggio vincente e Tavernelli a realizzare il 2-2, favorito anche da una deviazione di Gyasi. Le emozioni non sono però finite: Renzi salva, infatti, sulla linea di porta il tiro di Gabrielloni al 93’, prima del 3-2 del Palermo un minuto più tardi. A regalare il successo ai rosanero è Augello, che permette così ai siciliani di vincere le prime due giornate di Serie B per la prima volta dopo sessant’anni. I siculi salgono a quota 6 punti, mentre a 3 resta il neopromosso Arezzo.