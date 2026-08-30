Serie B: il Palermo vince al 94’, 3-2 ad Arezzo. Ok Mantova e Pisa, pari in Benevento-Sudtirol

La domenica della 2ª giornata di Serie B vede il successo per 3-2 del Palermo in casa della neopromossa Arezzo, dove è Augello a decidere al 94’ la sfida a favore dei rosanero allenati da Filippo Inzaghi, che fa esordire l’ex Juventus Perin. I siciliani vincono così i primi due turni di campionato in serie cadetta per la prima volta dopo 60 anni e salgono a 6 punti in classifica, mentre a 3 restano gli amaranto di Bucchi, autori comunque di un’eccellente gara davanti ai propri tifosi. Il Mantova batte 3-1 l’Empoli, il Pisa 2-1 il Catanzaro. È 1-1 tra Benevento e Sudtirol.
AREZZO-PALERMO 2-3
Il Palermo fa tappa allo Stadio Città d’Arezzo, dove l’ex Juventus Perin fa il suo esordio da titolare come nuovo portiere rosanero, mettendosi subito in mostra con un’ottima parata sul tiro a giro di Tavernelli all’11’. Passano quattro minuti e a colpire è invece Segre per la squadra di Inzaghi, con il vantaggio ospite che viene però annullato per un fuorigioco di Hernani. A siglare l’1-0 ci pensa allora Johnsen al 21’, con il norvegese che sigla così il suo secondo gol in due giornate di campionato. Il Palermo prende fiducia e al 43’ va pure a centimetri dal raddoppio: decisivo è Nunziante, che devia sulla traversa la conclusione di Strefezza. L’appuntamento con il 2-0 è tuttavia solo rimandato, visto che al 55’ Ranocchia riceve palla da Johnsen e trafigge Nunziante, spedendo il pallone nel sette. L’Arezzo non vuole stare però soltanto a guardare e al 60’ prova a riaprire il match, accorciando le distanze con Cianci: l’ex Catanzaro incorna in rete il cross di Tavernelli. I due si scambiano poi i ruoli al 75’, con Cianci a fornire il passaggio vincente e Tavernelli a realizzare il 2-2, favorito anche da una deviazione di Gyasi. Le emozioni non sono però finite: Renzi salva, infatti, sulla linea di porta il tiro di Gabrielloni al 93’, prima del 3-2 del Palermo un minuto più tardi. A regalare il successo ai rosanero è Augello, che permette così ai siciliani di vincere le prime due giornate di Serie B per la prima volta dopo sessant’anni. I siculi salgono a quota 6 punti, mentre a 3 resta il neopromosso Arezzo.
LE ALTRE PARTITE
Successo interno per il Mantova, che si impone 3-1 contro l’Empoli al Martelli. Saporiti apre le marcature per gli azzurri al 51’ su assist di Egan, ma Ruocco e Vlahovic ribaltano il risultato tra il 58’ e il 61’ a favore dei lombardi. A chiudere ogni discorso è, infine, Benaissa-Yahia al 90’.
Sorride pure il Pisa, grazie al 2-1 sul Catanzaro all’Arena Garibaldi. Canestrelli (28’) e Leone (30’) rispondono al gol dell’infinito Iemmello (22’), mentre Mosti si vede annullare una rete per fuorigioco al 70’. Al Vigorito è invece 1-1 tra Benevento e Sudtirol: Salvemini (92’) pareggia su rigore il vantaggio di Merkaj (69’).