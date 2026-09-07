Pisa, Bozhinov dimesso dall'ospedale: rientra in Toscana

Poco dopo il 40’ di Juve Stabia-Pisa, Rosen Bozhinov, difensore bulgaro degli ospiti, è caduto improvvisamente a terra ed è rimasto immobile, apparendo privo di sensi. Fermato subito il gioco, sono entrati in campo i medici per prestare le prime cure al giocatore. Dalle immagini si sono visti i compagni visibilmente preoccupati. L’arbitro ha chiamato i capitani e i componenti delle due panchine. Dopo il confronto è stata presa la decisione di sospendere temporaneamente la partita. Bozhinov è stato portato fuori dal campo in barella. Trasportato in ospedale in ambulanza, tutti hanno potuto tranquillizzarsi perché è stato chiaro che si è trattato solo di una forte disidratazione, che ha provocato un malore con convulsioni. Bozhinov è sempre rimasto cosciente.