Lazio, Frattesi: "Impossibile rimanere in vetta, però dobbiamo crederci"

Davide Frattesi si gode i suoi gol, ma soprattutto la Lazio in vetta dopo la vittoria in rimonta di Udine. L'ex Inter, però, tiene i piedi per terra. "Presto, troppo presto. Questo è un campo molto difficile ma abbiamo davanti altri banchi di prova importanti. Sarà pressoché impossibile rimanere lì, però finché ci siamo dobbiamo crederci", ha detto. Sulle sue prestazioni: "Non me lo aspettavo, però ho iniziato a riavere le sensazioni di essere elettrico e per me è una grande cosa che mi mancava".