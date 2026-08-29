SERIE B

Serie B: la Samp cade a Marassi, pari nel derby tra Padova e Verona. Bene Cesena e Avellino

Sconfitta all’esordio in casa contro la Juve Stabia per Corradi, mentre Nesta trova il primo successo in stagione

29 Ago 2026 - 23:11
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Due vittorie esterne, due pareggi e un successo casalingo. Sono questi i risultati del sabato della seconda giornata di Serie B. Le partite delle 19:00 si sono concluse con un duplice 1-2 in favore di Juve Stabia e Cesena rispettivamente contro Sampdoria ed Entella. Bene l’Avellino di Nesta, che supera 3-0 il Vicenza con uno scatenato Favilli, autore di tre assist. Terminano 1-1 sia Ascoli-Carrarese sia il derby tra Padova e Verona.

SAMPDORIA-JUVE STABIA 1-2
Alla prima stagionale a Marassi cade la Sampdoria di Bernardo Corradi. I blucerchiati, nonostante il vantaggio nel recupero del primo tempo con Tutino, in gol con un destro a botta sicura dall’interno dell’area di rigore su assist del nuovo acquisto Verschaeren, si sono fatti rimontare nella ripresa dalle Vespe. La rete del pari è arrivata infatti al 73’ con Bellich, a segno di testa sugli sviluppi di palla in attiva su cross di Artioli. Appena nove minuti dopo ecco il gol decisivo di Di Nardo. Il numero 9 della Juve Stabia, ex della partita, ha battuto Vindhal con un destro da posizione defilata. Colpevole in quest’occasione il portiere blucerchiato, che si è fatto passare il pallone tra le gambe. Non finiscono qui i problemi per la Sampdoria, che perde Esposito per un problema muscolare, Depaoli per problemi alla caviglia e soprattutto Mattia Viti, uscito in barella toccandosi il ginocchio. Prima vittoria per la Juve Stabia, ora a quota 1 punto in classifica (due punti di penalizzazione), al pari della Sampdoria, che all’esordio aveva pareggiato a Cesena.

PADOVA-VERONA 1-1
L’atteso derby veneto tra Padova e Verona termina con un pareggio. A passare in vantaggio al 25’ sono i padroni di casa grazie a un autogol di Edmundsson: il difensore delle Far Oer devia nella sua porta un cross di Cocchi, appena arrivato dall’Inter. L’ex nerazzurro si rende protagonista in negativo nel secondo tempo causando un calcio di rigore per gli ospiti con un fallo su Compagnon. Dal dischetto Sarr non sbaglia e segna il definitivo 1-1. Primo punto per l’Hellas, che all’esordio è caduto al Bentegodi contro l’Ascoli. Ottimo invece l’avvio di stagione per il Padova, che dopo la vittoria contro il Pisa, riesce a fermare un’altra squadra appena retrocessa dalla Serie A e sale a quota 4 in classifica.

LE ALTRE PARTITE
Doppio 1-2 alle 19:00. Oltre alla Juve Stabia a Marassi, infatti, anche il Cesena ha vinto con il medesimo punteggio in trasferta, sul campo dell’Entella. Succede tutto nel primo tempo: i bianconeri passano in vantaggio con Fiori al 25’ e raddoppiano con Shpendi al 36’. I padroni di casa accorciano le distanze al 42’ con Tiritello, ma non riescono a completare la rimonta. Il Cesena sale a quota 4 punti in classifica; ancora a 0 invece i liguri. Prima vittoria in stagione invece per l’Avellino, che contro il Vicenza impiega 46 minuti per archiviare la pratica. Prima Besaggio, e poi Russo (entrambi su assist di Favilli) regalano alla squadra di Nesta il doppio vantaggio. Vantaggio che cresce a pochi secondi dall’inizio del secondo tempo, con Moruzzi che trova la rete del 3-0, ancora su assist di uno scatenato Favilli. Entrambe le squadre si trovano ora a 3 punti in classifica.
Finisce invece in parità la sfida tra Ascoli e Carrarese al Del Duca. Ad andare avanti sono i toscani al 51’ con Abiuso su assist di Rouhi, in prestito dalla Juventus. La risposta dei padroni di casa arriva all’82’ con Gori. I marchigiani salgono così a 4 punti, mentre la Carrarese muove il primo passo in avanti.

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