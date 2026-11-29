Modena e Mantova aprono la domenica di Serie B con due importanti successi. I gialloblù vincono 3-0 contro il Padova, e lo fanno grazie al gol di Olzer al 20’, e alla doppietta di Montevago tra il 51’ e il 67’, salendo così a 30 punti, a tre lunghezze dal Palermo capolista. I lombardi rispondono invece al successo dell’Ascoli restando terzi, e lo fanno con la vittoria per 2-0 contro il Sudtirol grazie a Castellini e Cajazzo.