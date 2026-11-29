Modena e Mantova aprono la domenica di Serie B con due importanti successi. I gialloblù vincono 3-0 contro il Padova, e lo fanno grazie al gol di Olzer al 20’, e alla doppietta di Montevago tra il 51’ e il 67’, salendo così a 30 punti, a tre lunghezze dal Palermo capolista. I lombardi rispondono invece al successo dell’Ascoli restando terzi, e lo fanno con la vittoria per 2-0 contro il Sudtirol grazie a Castellini e Cajazzo.
MODENA-PADOVA 3-0
Grande vittoria per il Modena, che domina il Padova, vince 3-0 e manda un segnale in ottica promozione. I gialloblù passano al 20’ con un colpo di testa di Giacomo Olzer su assist di Brugman sugli sviluppi di un calcio piazzato. Poi ci pensa Montevago: il centravanti, titolare al posto di Belotti, prima trova il gol del 2-0 al 51’ su assist di uno scatenato Olzer, poi chiude i conti al 67’ con un destro dall’interno dell’area di rigore su un passaggio vincente di Imputato. Finisce così 3-0, e il Modena resta a -3 dal Palermo, ma soprattutto a +5 sul terzo posto del Mantova. Padova fermo a 16 punti, con quattro lunghezze di margine sulla Juve Stabia sedicesima.
SUDTIROL-MANTOVA 0-2
Nel secondo match delle 15:00 vince anche il Mantova, e lo fa per 2-0 sul campo del Sudtirol grazie alle reti di Castellini e Cajazzo. La squadra di Modesto rimane così terza in classifica, e ri-supera l’Ascoli che era passato nella giornata di sabato. Dopo il rigore sbagliato da Spinaccè al 34’ (parato da Plizzari), i lombardi vanno avanti nel recupero della prima frazione con Castellini, bravo col destro dal limite a segnare su assist di Ignacchiti. A chiudere i conti ci pensa Cajazzo all’86’: entrato nella ripresa, il centrocampista sfrutta un filtrante di Kouda per battere Plizzari e mandare i suoi sul 2-0. Il Mantova sale così a 25 punti, a -5 dal Modena, ma davanti all’Ascoli. Resta decimo il Sudtirol, a 18 punti, vicino all’ottavo posto del Benevento, l’ultimo utile per giocarsi i playoff.