Vince ancora il Palermo, e lo fa per 3-0 contro il Benevento grazie alle reti di Johnsen, Pohjanpalo e Vavassori. Tiene il passo anche l’Ascoli, che alle 15:00 batte 2-0 l’Entella e torna terzo. Terza vittoria consecutiva per la Carrarese, che passa 3-1 sulla Juve Stabia. Alle 17:15 pareggiano 1-1 Vicenza e Cesena, privo di Cristian Shpendi, mentre l’altro pari arriva da Empoli, dove i toscani non vanno oltre il 2-2 contro il Verona.
PALERMO-BENEVENTO 3-0
Continua il Dominio del Palermo, che batte 3-0 le Streghe e vola momentaneamente a +6 sul Modena. Alla squadra di Inzaghi basta un tempo: apre Johnsen al 9’ con un gran tiro da fuori su assist di Ranocchia. Da fuori area arriva anche il raddoppio di Joel Pohjanpalo, ancora su un passaggio vincente di Filippo Ranocchia. Chiude i conti Dominic Vavassori, giunto al decimo gol stagionale con la maglia del Palermo, che segna dall’interno dell’area di rigore su assist di Gomes. I rosanero attendono il Modena, ma allungano, mentre il Benevento resta provvisoriamente ottavo, in zona playoff.
ASCOLI-ENTELLA 2-0
Torna al successo l’Ascoli, che si riscatta dopo tre pareggi e una sconfitta, e lo fa battendo l’Entella 2-0 al Del Duca. I bianconeri passano in vantaggio al 33’ con D’Uffizi, che col mancino da pochi passi mette dentro su assist di Brunori. Il raddoppio arriva poi proprio con l’ex Samp e Palermo, che all’84’ segna su rigore. Nel finale sbaglia un tiro dal dischetto Corona per gli ospiti. L’Ascoli torna momentaneamente al terzo posto con 24; ferma a 13 l’Entella, appena sopra la zona playout.
LE ALTRE PARTITE
Alle 15:00 vince la Carrarese, che continua l’ottimo momento di forma battendo 3-1 la Juve Stabia grazie all’autogol di Baldi al 47’ e alle reti di Braunöder al 55’ e Parlanti al 58’. Accorcia Di Nardo al 62’, ma non basta. Sempre nel pomeriggio pareggiano Empoli e Verona, che chiudono sul 2-2. Per i toscani segnano Bandinelli al 16’ e Saporiti su rigore al 57’. Doppietta di Mosquera per i gialloblù, che in entrambi i casi - al 23’ e all’83’ - risponde al vantaggio dell’Empoli. Finisce sempre pari il match delle 17:15 tra Vicenza e Cesena: a Dalla Vecchia risponde Corazza.