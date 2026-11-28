Alle 15:00 vince la Carrarese, che continua l’ottimo momento di forma battendo 3-1 la Juve Stabia grazie all’autogol di Baldi al 47’ e alle reti di Braunöder al 55’ e Parlanti al 58’. Accorcia Di Nardo al 62’, ma non basta. Sempre nel pomeriggio pareggiano Empoli e Verona, che chiudono sul 2-2. Per i toscani segnano Bandinelli al 16’ e Saporiti su rigore al 57’. Doppietta di Mosquera per i gialloblù, che in entrambi i casi - al 23’ e all’83’ - risponde al vantaggio dell’Empoli. Finisce sempre pari il match delle 17:15 tra Vicenza e Cesena: a Dalla Vecchia risponde Corazza.