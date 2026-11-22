Ora una nuova amarezza. "È vergognoso - dice al 'Carlino' Serena Corsi, vicepresidente del centro antiviolenza 'Nondasola' di Reggio Emilia -. Sarebbe bello sognare che lui di sua sponte rifiutasse la fascia, ma tanto non lo farà mai. Da 5 anni a questa parte ha scelto infatti la via più becera per difendersi e su quel filone continua. Vedo tanti bambini con la sua maglia in città. E mi dispiace. Quello che viene trasmesso loro è questo: sono famoso e potente, quindi la faccio franca a priori. Impresentabili. Sia lui che la Reggiana", conclude.