È di nuovo polemica intorno al centrocampista e capitano della Reggiana, Manolo Portanova, condannato in appello a sei anni con l'accusa di violenza sessuale di gruppo e che oggi pomeriggio a Forlì indosserà la fascia rossa contro la violenza sulle donne che tutti i capitani dei club del campionato di Serie C porteranno in vista del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A riportare il caso è l'edizione locale de 'il Resto del Carlino'.
Il giocatore, 26 anni, è stato condannato dalla Corte d'Appello di Firenze, dopo il primo grado a Siena, per l'accusa di violenza sessuale di gruppo che sarebbe avvenuta nel maggio 2021 ai danni di una studentessa in un appartamento di piazza del Campo, insieme allo zio, al fratello, allora minorenne, e a un amico. Portanova si è sempre detto innocente e sostiene che la ragazza fosse consenziente. Il caso è ora in Cassazione e nel frattempo l'atleta ha continuato a scendere in campo con al braccio la fascia di capitano.
Che sul campo di Forlì, di colore rosso, rappresenterà un simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Cosa contestata dalle associazioni antiviolenza 'Non Una Di Meno' e 'Nondasola' che protestano dal 2023, quando il calciatore fu ingaggiato: nel luglio di tre anni fa le attiviste scesero in piazza con cartellini rossi agitati davanti al Municipio per contestarne l'acquisto e un gruppo fece anche un sit-in di protesta davanti ai campi di allenamento della Reggiana, srotolando uno striscione con scritto 'stupratori in campo non ne vogliamo'.
Ora una nuova amarezza. "È vergognoso - dice al 'Carlino' Serena Corsi, vicepresidente del centro antiviolenza 'Nondasola' di Reggio Emilia -. Sarebbe bello sognare che lui di sua sponte rifiutasse la fascia, ma tanto non lo farà mai. Da 5 anni a questa parte ha scelto infatti la via più becera per difendersi e su quel filone continua. Vedo tanti bambini con la sua maglia in città. E mi dispiace. Quello che viene trasmesso loro è questo: sono famoso e potente, quindi la faccio franca a priori. Impresentabili. Sia lui che la Reggiana", conclude.