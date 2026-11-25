PISA-MODENA 1-1

Non si fanno male Pisa e Modena, nello scontro d'alta classifica: è 1-1 all'Arena Garibaldi. I toscani partono meglio con uno scatenato Tramoni e colpiscono anche un palo con Moreo, sfiorando il vantaggio in tre occasioni. Il Modena risponde col Gallo Belotti, che a sua volta centra il montante in un avvio ispirato, e Ambrosino. Nessuno però trova la rete, in un primo tempo che vede il Pisa perdere Bozhinov e si chiude con un'altra chance per Vural. Il gol è comunque nell'aria e arriva al 47', con l'anticipo vincente di Marras dopo la spazzata di Nieling. Belotti sfiora subito il pari del Modena, che lo trova al 64': Bianco ruba palla a Vural, s'invola e beffa il portiere per l'1-1. Entrambe le squadre vanno a caccia del gol-vittoria, senza però riuscire a trovarlo. Chances pisane con Petagna e Marras, Belotti e Ambrosino rispondono per i canarini, che si vedono annullare la rete di Montevago al 94'. Finisce però 1-1, un pari che soddisfa tutti e nessuno. Modena secondo con 27 punti, -3 dal Palermo, e imbattuto nelle ultime sei. Il Pisa, invece, è ora settimo a quota 20 punti.



CREMONESE-AVELLINO 0-1

Sogna ad occhi aperti l'Avellino, che sconfigge 1-0 la Cremonese allo Zini e chiude la 13a giornata al terzo posto. Gli irpini rischiano in avvio sulle folate di Licina, ma lo juventino non riesce a pungere e neppure Stuckler. Esce così alla distanza la formazione ospite, pericolosa in tre occasioni con Pandolfi, ma è 0-0 al riposo. Nella ripresa i grigiorossi si giocano Vandeputte, che sfiora il gol in avvio di ripresa al pari di Berti, poi si spengono progressivamente. L'Avellino sfiora il vantaggio e Nesta ci crede, ordinando l'assalto. Un assedio che ha buon fine, visto che al 77' Besaggio apparecchia per la rete-vittoria firmato da Russo. La Cremonese non reagisce e subisce il secondo ko consecutivo, fermandosi a 15 punti, l'Avellino esulta. Biancoverdi terzi a quota 22 punti, insieme al Mantova: la promozione diretta ne dista cinque.



PADOVA-SAMPDORIA 1-2

Nato in Italia, cresciuto tra Canada e Azerbaijan (che l'aveva convocato, prima di un infortunio) e decisivo nella Sampdoria da prodotto del vivaio. Lorenzo Mezzotero risolve la sfida col Padova con una doppietta e firma il 2-1 che riporta i blucerchiati a ridosso dei playoff. L'attaccante classe 2008 è subito pericoloso, il Padova risponde con Moro e viene colpito al 19'. Cross di Mbabu, Mezzotero anticipa Carissoni e sigla il vantaggio della Samp. I biancoscudati rispondono subito col tiro-cross di Giunti e la correzione in rete di Giunti, al 29' è dunque 1-1. Chances da entrambe le parti nei minuti successivi, dove non regna la precisione sottoporta: Tutino e Seghetti sfiorano il vantaggio per le rispettive squadre, pericolosi anche Moro e Insigne. L'equilibrio regna fino all'84', quando Mezzotero si rende nuovamente decisivo. Il gioiellino della Samp sfrutta il cross arretrato di Insigne per siglare la sua doppietta e firmare il gol-vittoria. La quarta rete del talentino blucerchiato vale il 2-1 doriano: Samp decima a -2 dai playoff, con 17 punti. Ko per il Padova, che si ferma a quota 16.



MANTOVA-AREZZO 3-0

C'è l'Avellino al terzo posto, ma c'è anche un sempre più sorprendente Mantova. I lombardi, che l'anno scorso avevano lottato per non retrocedere, sconfiggono 3-0 l'Arezzo e sognano. Subito pericolosi i biancorossi con Casteellini, che impegna Nunziante, e all'11' il Mantova passa: l'ex Inter Spinaccé, alla prima da titolare, fulmina il portiere col sinistro. La formazione di casa gestisce e controlla, l'Arezzo spreca con Leone e sfiora il pari con Righetti, ma poi affonda nella ripresa. Nunziante rischia grosso quando viene saltato da Ruocco, che colpisce il palo, poi causa il rigore del raddoppio. Kouda trasforma per il bis mantovano (65') e non è finita qui, visto che Benaissa ispira il tris firmato da Bragantini (76'). Un Mantova spronato a gran voce dai suoi tifosi vince così nettamente e sale al terzo posto, con 22 punti. Trema l'Arezzo, che è terzultimo a quota 12 punti: i toscani, appaiati a Catanzaro e Juve Stabia, rischiano la retrocessione.