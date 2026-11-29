Alla vigilia della trasferta contro il Cagliari-Milan Ruben Amorim fa la conta degli indisponibili. Il tecnico portoghese può sorridere per un paio di rientri importanti per quanto riguarda il reparto offensivo: Gonçalo Ramos e Francesco Camarda sono arruolabili per la trasferta sarda. Niente da fare invece per Luka Modric e Strahinja Pavlović che puntano alla sfida del 6 dicembre a San Siro contro il Parma. Anche Davide Bartesaghi costretto al forfait contro il Cagliari: porobabile dunque che Diawara venga impiegato a sinistra con Gila a destra, Tomori e De Winter centrali.