Paolo Zanetti, allenatore dell'Udinese, commenta in conferenza stampa la vittoria interna contro la Fiorentina, soffermandosi sulla prestazione della squadra, sulla solidità mostrata e sulla necessità di dare continuità ai risultati. "Sono un po' arrabbiato soltanto per non averla chiusa nel primo tempo. Forse il secondo gol era anche regolare, poi all'ultimo istante, con quel pallone sul palo, rischi di prendere il pareggio. Complimenti ai ragazzi, il cammino è lungo e il successo di oggi, di squadra, è la base su cui puntare". Il tecnico bianconero si sofferma anche sul rapporto con il pubblico: "Lo stadio arriva dalla nostra parte se lo portiamo, altrimenti diventa ostile. Dobbiamo costruire il cammino salvezza qui in casa, creare una certa magia". Spazio anche ai singoli, con un riferimento a Lovric e Kabasele: "Lovric l'ho chiesto a Verona per ben due volte, e quando è arrivato hanno mandato via me. Ma sono coerente su ciò che penso. Abbiamo bisogno di giocatori che sappiano giocare con la palla e senza palla. Ha un cuore grande. La rivalsa è sua, non mia. Sono contento, ma non stupito. Quanto a Kabasele, si è caricato i compagni sulle spalle". Zanetti sottolinea poi l'importanza della concorrenza interna: "Ci deve essere competizione in tutti i ruoli. Quando si tocca il fondo, le gerarchie partono da zero. Valuto tutto e faccio la formazione solo in base all'impegno e alle prestazioni". Infine, l'analisi sulla fase difensiva e sulla prestazione collettiva: "In due partite abbiamo subito poco, vinto duelli e intercettato palloni. L'Udinese fino ad ora ha subito una caterva di gol che una squadra come la nostra non può prendere. Si vince e si perde insieme. Oggi il successo vale tanto perché incontravamo una squadra di alto livello tecnico, con cambi di altrettanto alto livello".