CESENA-ASCOLI 5-1

La lotta per il terzo posto si accende e ha una contendente in più: il Cesena strapazza l’Ascoli 5-1 e lo aggancia stando anche sopra in classifica in virtù degli scontri diretti. Dopo una prima mezzora piuttosto bloccata i padroni di casa al 33’ stappano la partita con il bel tiro da fuori di Caprini, dopo il tocco di Pagano. I marchigiani vanno al riposo sotto di un gol, ma le cose nella ripresa peggiorano: al 47’ Gelli riesce a trovare la zampata vincente sugli sviluppi di corner che vale il 2-0, poi parte lo show di Christian Shpendi: tripletta fantastica al 69’, 84’ e 87’ (con Caprini e Druiventax a inventare), intervallata dal gol della bandiera di Corradini per gli ospiti all’86’. Il Cesena sale a 21 punti e sorpassa al terzo posto proprio l’Ascoli, dietro in classifica nonostante gli stessi punti conquistati.