Si rialza subito il Palermo, che nel tredicesimo turno di Serie B piega il Sudtirol 4-1 grazie alle reti di Johnsen (doppietta), Pohjanpalo e Vavassori. Vittoria casalinga anche per il Cesena, che travolge 5-1 l’Ascoli nel segno di Caprini, Gelli e Shpendi (tre gol): i romagnoli agganciano e “sorpassano” i marchigiani al terzo posto. Sonoro 5-0 del Benevento sull’Empoli, l’Entella ribalta il Verona 2-1. Altro ko per il Vicenza, la Carrarese si impone 1-0.
PALERMO-SUDTIROL 4-1
Poker del Palermo, 4-1 e subito vittoria contro il Sudtirol dopo la sconfitta contro il Catanzaro. Bastano otto minuti ai rosanero per stappare la partita, grazie all’ormai solito Johnsen, su assist di Hernani. Passano sei minuti e i padroni di casa raddoppiano: Vavassori inventa per il 2-0 a firma di Joel Pohjanpalo, che finalmente riesce a sbloccarsi. A pochi istanti dall’intervallo i siciliani trovano il tris, sempre con i soliti protagonisti: questa volta è Johnsen a disegnare, per il 3-0 di Vavassori al 46’. In avvio di ripresa gli altoatesini provano a reagire con il 3-1 di Rispoli al 52’, ma al 68’ Johnsen chiude i conti con il poker che vale il definitivo 4-1. Il Palermo sale a 30 punti, momentaneamente a +4 sul Modena secondo. Rimane fermo a quota 18 il Sudtirol, appena fuori dalla zona play-off.
CESENA-ASCOLI 5-1
La lotta per il terzo posto si accende e ha una contendente in più: il Cesena strapazza l’Ascoli 5-1 e lo aggancia stando anche sopra in classifica in virtù degli scontri diretti. Dopo una prima mezzora piuttosto bloccata i padroni di casa al 33’ stappano la partita con il bel tiro da fuori di Caprini, dopo il tocco di Pagano. I marchigiani vanno al riposo sotto di un gol, ma le cose nella ripresa peggiorano: al 47’ Gelli riesce a trovare la zampata vincente sugli sviluppi di corner che vale il 2-0, poi parte lo show di Christian Shpendi: tripletta fantastica al 69’, 84’ e 87’ (con Caprini e Druiventax a inventare), intervallata dal gol della bandiera di Corradini per gli ospiti all’86’. Il Cesena sale a 21 punti e sorpassa al terzo posto proprio l’Ascoli, dietro in classifica nonostante gli stessi punti conquistati.
LE ALTRE PARTITE
Il Benevento continua a stupire e rilanciarsi in zona play-off, sonoro 5-0 all’Empoli con cinque marcatori diversi: per i campani segnano Okereke (4’), Prisco (30’), Tumminello (46’), Siatounis (75’) e Cherubini (79’), mentre i toscani sprofondano all’ultimo posto a soli 9 punti. Esce invece dalla zona retrocessione il Catanzaro, che grazie al 3-1 esterno sul campo della Juve Stabia sale a 12 punti: per i calabresi vanno in rete Antonini (28’), Pecorino (45’+5) e Ruggero (49’), inutile la rete di Maistro al 73’ per i padroni di casa. Colpo esterno della Carrarese, 1-0 a Vicenza grazie a Schiavi (7’), mentre il Verona si fa rimontare 2-1 sul campo dell’Entella: Sarr illude l’Hellas al 18’, Corona (33’) e Cuppone (66’) firmano il successo dei liguri.