Una crisi senza fine in campo che ora inizia a sfociare anche fuori. Sono stati attimi di tensione a Carrington, centro di allenamento del Manchester United. Circa 15 tifosi dei Red Devils, alcuni incappucciati, si sono fatti sentire a meno di 24 ore dopo l'umiliante sconfitta casalinga per 4-0 subita contro il Brentford: il ko ha affossato ancora di più gli uomini di Pochettino, ora penultimi in classifica. Una protesta che ha costretto i responsabili a chiudere i cancelli del centro sportivo e che ha richiesto anche l'intervento della polizia con quattro auto e un furgone.