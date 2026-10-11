Serie B: il Mantova vince ancora, Belotti fa volare il Modena. Bene la Carrarese

Nel sesto turno di Serie B continua l’ottimo momento del Mantova, che piega 3-1 il Catanzaro in trasferta e centra la quarta vittoria in stagione: a segno Tomasevic, Ruocco e Bragantini. Inutile il gol giallorossi di Antonini, i calabresi sono in piena zona retrocessione. Colpo del Modena, che in rimonta piega 3-2 il Verona grazie alla rete di Belotti al 95’. Primo successo per la Carrarese, Rubino e Rouhi stendono il Padova 2-0.
CATANZARO-MANTOVA 1-3
Il Mantova non si vuole fermare, 3-1 esterno al Catanzaro e -2 dal Palermo capolista proprio prima dello scontro diretto. Gli ospiti partono subito forte nel corso del primo tempo, e nel giro di quattro minuti dopo la mezzora mettono subito in chiaro le cose: al 30’ è Tomasevic a portare avanti i biancorossi, che al 34’ trovano anche il raddoppio grazie a Ruocco. I padroni di casa accennano una reazione sul finale di primo tempo, che però va in archivio sul 2-0. A inizio di ripresa ecco che arriva il colpo del ko: Castellini apparecchia per il tris di Bragantini, che arriva al 56’. I calabresi sono al tappeto, e riescono solamente a trovare le forze per il gol della bandiera al 91’ con Antonini. Il Mantova centra la quarta vittoria e sale a 14 punti, ancora imbattuto e a -2 dal Palermo. Penultima posizione per il Catanzaro, fermo a 3 punti.
MODENA-VERONA 3-2
Rimonta e contro-rimonta in Modena-Verona, Belotti regala tre punti ai suoi allo scadere con la rete del 3-2. I Canarini partono forte, e poco prima del quarto d’ora riescono a passare in vantaggio grazie alla rete di Giuseppe Caso al 13’. La reazione veneta arriva subito, e prima della mezzora si scatena Mosquera con una super doppietta: prima pareggia i conti al 24’ e poi completa la rimonta al 28’, in entrambe le occasioni in tap-in di rapina su respinte non perfette di Chichizola. Il Verona chiude il primo tempo avanti, ma le cose nella ripresa cambiano. Prima la rete del pari annullata a Tonoli al 62’, poi l’episodio che riapre tutto: al 77’ arriva il secondo cartellino giallo per Edmundsson, l’Hellas rimane in dieci per il finale. La formazione allenata da Galloppa ne approfitta subito con il pareggio all’85’ di Montevago (su assist di Caso), poi al 95’ il contro-ribaltone: Andrea Belotti sbuca in area e da due passi segna il 3-2, regalando i tre punti ai suoi. Il Modena sale a 13 punti, in terza posizione, Verona beffato e fermo a 7.
PADOVA-CARRARESE 0-2
Arriva la prima vittoria stagionale per la Carrarese, 2-0 esterno sul campo del Padova. Sono i padroni di casa a partire meglio, ma al 14’ alla prima vera occasione i toscani stappano la partita: assist di Parlanti per Rubino, che firma l’1-0. Gli ospiti prendono fiducia e sembrano in controllo, ma i veneti tornano a farsi vedere in avanti a pochi minuti dall’intervallo. Dopo la pausa la Carrarese trova il raddoppio definitivo: al 51’ Belloni innesca Rouhi, che sigla il 2-0 e spegne ulteriori speranze dei biancorossi. Per tutto il resto del secondo tempo il Padova prova a rientrare in partita, senza però riuscirci. Vince la Carrarese e sale a 4 punti in classifica, il Padova rimane bloccato a quota 7.