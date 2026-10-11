Serie B: il Mantova vince ancora, Belotti fa volare il Modena. Bene la Carrarese

CATANZARO-MANTOVA 1-3

Il Mantova non si vuole fermare, 3-1 esterno al Catanzaro e -2 dal Palermo capolista proprio prima dello scontro diretto. Gli ospiti partono subito forte nel corso del primo tempo, e nel giro di quattro minuti dopo la mezzora mettono subito in chiaro le cose: al 30’ è Tomasevic a portare avanti i biancorossi, che al 34’ trovano anche il raddoppio grazie a Ruocco. I padroni di casa accennano una reazione sul finale di primo tempo, che però va in archivio sul 2-0. A inizio di ripresa ecco che arriva il colpo del ko: Castellini apparecchia per il tris di Bragantini, che arriva al 56’. I calabresi sono al tappeto, e riescono solamente a trovare le forze per il gol della bandiera al 91’ con Antonini. Il Mantova centra la quarta vittoria e sale a 14 punti, ancora imbattuto e a -2 dal Palermo. Penultima posizione per il Catanzaro, fermo a 3 punti.