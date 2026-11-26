Jeff Ekhator ha firmato con un gol la sua prima partita ufficiale, anche da titolare, con la maglia della Juve. "Una bellissima serata, sono contentissimo. Ringrazio compagni e staff per la fiducia che mi hanno dato. L'infortunio? Capita: l'importante è rialzarsi e andare ancora più forti. Io sono qua per sostenere mister e squadra- Ora pensiamo al Como che è una partita molto importante", ha detto l'attaccante.
"Adesso voglio aiutare la squadra il più possibile, continuare ad andare forte in allenamento. Tutto il resto viene da se. Spalletti? Mi chiede di fare quello che so fare: andare in profondità, tenere palla. Ho ancora margini di miglioramento. Per il resto mi fa stare tranquillo, senza pensieri", ha aggiunto.