Jeff Ekhator ha firmato con un gol la sua prima partita ufficiale, anche da titolare, con la maglia della Juve. "Una bellissima serata, sono contentissimo. Ringrazio compagni e staff per la fiducia che mi hanno dato. L'infortunio? Capita: l'importante è rialzarsi e andare ancora più forti. Io sono qua per sostenere mister e squadra- Ora pensiamo al Como che è una partita molto importante", ha detto l'attaccante.