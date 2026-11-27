Morto Juary: giocò con Avellino e Inter, iconica la sua danza attorno alla bandierina
© italyphotopress | Juary
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Il calcio internazionale e i tifosi italiani piangono la scomparsa di Juary, ex attaccante brasiliano simbolo degli anni Ottanta spentosi ieri sera all'età di 67 anni a Poços de Caldas, in Brasile. Cresciuto calcisticamente nel Santos sotto la guida di Pelé, l'ex centravanti ha lasciato un ricordo indelebile soprattutto ad Avellino, dove oltre alle reti e all'iconica esultanza danzante attorno alla bandierina del calcio d'angolo strinse un rapporto viscerale con l'intera comunità irpina, cementato nei drammatici giorni del terremoto del 1980 e rimasto intatto per tutta la vita. Nel corso della sua parentesi nel campionato italiano vestì anche le maglie di Inter, Ascoli e Cremonese, prima di toccare l'apice della carriera europea nel 1987 con il Porto, club con cui sollevò la Coppa dei Campioni firmando proprio la rete decisiva nella finale disputata contro il Bayern Monaco.
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IL CORDOGLIO INTER
FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Juary e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari. Nato a São João de Meriti nel 1959 e cresciuto calcisticamente nel Santos, Juary Jorge dos Santos Filho arrivò in Italia nel 1980 vestendo la maglia dell'Avellino. Nel 1982 approdò all'Inter, con cui disputò la stagione 1982/83: 21 presenze e 2 gol in campionato, una rete in Coppa Italia e una in Coppa Uefa. Chiuse con 36 presenze complessive e 4 reti, prima di trasferirsi all'Ascoli e poi alla Cremonese. Nel 1987 conquistò la Coppa dei Campioni in finale, siglando il gol decisivo contro il Bayern Monaco. Il Club esprime la propria vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari.
IL CORDOGLIO AVELLINO
L'U.S. Avellino 1912, addolorata per la notizia della scomparsa di Jorge Juary dos Santos Filho, uno dei simboli del club biancoverde avendo collezionato in serie A con l'Avellino 34 presenze e 13 gol, contribuendo a due salvezze nelle stagioni 1980/81 e 1981/82, esprime sincero cordoglio alla famiglia dell'ex calciatore ed allenatore brasiliano.