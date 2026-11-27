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Roberto Baggio ha trasformato in realtà il sogno di Natale di Edda, ospite di 96 anni della Rsa Cardinal Colombo di Morosolo a Casciago, in provincia di Varese, inviandole una copia autografata del proprio libro accompagnata da una dedica personalizzata dopo aver appreso della sua richiesta tramite l'iniziativa "Nipoti di Babbo Natale" dell'associazione "Un Sorriso in Più".
L'appello dell'anziana - da sempre grande appassionata della Fiorentina, club in cui il fuoriclasse ha militato per cinque stagioni - ha raggiunto rapidamente la famiglia dell'ex numero 10 azzurro, che ha risposto recapitando il volume con il messaggio: "Alla grande Edda con affetto e amicizia, un abbraccio forte forte. Roberto Baggio".
Visibilmente emozionata per la sorpresa ricevuta, la novantaseienne ha voluto ringraziare il suo idolo di sempre attraverso un videomessaggio pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del progetto benefico "Mamma mia, che bello. Ciao Roberto. Quante volte ti ho visto, bravo. Bello e bravo. Grazie tante. Un bacio" ricevendo a stretto giro la replica affettuosa dello stesso Baggio, intervenuto nei commenti con tre cuoricini blu.