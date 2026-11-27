L'appello dell'anziana - da sempre grande appassionata della Fiorentina, club in cui il fuoriclasse ha militato per cinque stagioni - ha raggiunto rapidamente la famiglia dell'ex numero 10 azzurro, che ha risposto recapitando il volume con il messaggio: "Alla grande Edda con affetto e amicizia, un abbraccio forte forte. Roberto Baggio".