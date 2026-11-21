La prima giornata al rientro dalla sosta regala subito una sorpresa. Il Catanzaro, ultimo in classifica, batte infatti 3-1 il Palermo al Ceravolo, e lo fa grazie alle reti di Giovane in avvio, Pecorino a metà ripresa e Mosti in chiusura. Non basta il settimo gol in questo campionato di uno scatenato Dominic Vavassori a Pippo Inzaghi. Vince, e si porta a -1 dai rosanero il Modena, che batte 2-0 la Juve Stabia con un capolavoro di Ambrosino e il raddoppio di Bozhanaj. Si ferma invece la terza della classe: l’Ascoli. I marchigiani non vanno oltre il 2-2 contro il Vicenza in casa, nonostante l’inferiorità numerica di quasi un’ora degli ospiti. Terzo successo consecutivo per la Samp, che batte 3-1 il Benevento e sembra ormai totalmente guarita dopo l’arrivo di D’Angelo: ancora in gol Lorenzo Insigne, autore anche di un assist. Vincono 1-0 in casa Südtirol e Carrarese, rispettivamente contro Cremonese ed Entella.