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La prima giornata al rientro dalla sosta regala subito una sorpresa. Il Catanzaro, ultimo in classifica, batte infatti 3-1 il Palermo al Ceravolo, e lo fa grazie alle reti di Giovane in avvio, Pecorino a metà ripresa e Mosti in chiusura. Non basta il settimo gol in questo campionato di uno scatenato Dominic Vavassori a Pippo Inzaghi. Vince, e si porta a -1 dai rosanero il Modena, che batte 2-0 la Juve Stabia con un capolavoro di Ambrosino e il raddoppio di Bozhanaj. Si ferma invece la terza della classe: l’Ascoli. I marchigiani non vanno oltre il 2-2 contro il Vicenza in casa, nonostante l’inferiorità numerica di quasi un’ora degli ospiti. Terzo successo consecutivo per la Samp, che batte 3-1 il Benevento e sembra ormai totalmente guarita dopo l’arrivo di D’Angelo: ancora in gol Lorenzo Insigne, autore anche di un assist. Vincono 1-0 in casa Südtirol e Carrarese, rispettivamente contro Cremonese ed Entella.
CATANZARO-PALERMO 3-1
Arriva la prima sconfitta del Palermo in questo campionato, ed è a sorpresa per mano del Catanzaro fanalino di coda. Passano avanti i giallorossi dopo appena 7 minuti grazie a Samuel Giovane. La mezzala del Catanzaro conclude una bella azione corale con un mancino all’interno dell’area di rigore su assist di Dorval. La risposta del Palermo arriva al 38’ con Dominic Vavassori, che col mancino trova il settimo gol nelle ultime otto partite. Nella ripresa, nonostante il dominio ospite, è il Catanzaro a trovare il gol: Pecorino al 69’ mette in rete da pochissimi metri dopo una respinta di Perin. All’83’ chiude i giochi Mosti, che concretizza un contropiede con un destro in area su assist di Tchaouna e fissa il risultato sul 3-1. Rosanero ancora primi, a +1 sul Modena che accorcia.
MODENA-JUVE STABIA 2-0
Quarta vittoria nelle ultime cinque per il Modena di Galloppa, che batte anche la Juve Stabia, e lo fa per 2-0 con due gol ravvicinati nella parte centrale della ripresa. Apre al 69’ Ambrosino con un capolavoro su punizione da posizione leggermente defilata sulla sinistra. Al 76’ chiude i conti Bozhanaj su assist di Montevago, bravo a servire il compagno dopo la respinta del portiere avversario proprio su una sua conclusione. Gli emiliani salgono a 26 punti, a una sola lunghezza di distanza dal Palermo. Resta a metà classifica la Juve Stabia.
ASCOLI-VICENZA 2-2
Si ferma la corsa dell’Ascoli, che rimane comunque in zona playoff, ma compie un mezzo passo falso contro il Vicenza nonostante quasi un’ora di superiorità numerica causata dal rosso a Cuomo al 38’. È proprio il difensore centrale a mandare avanti gli ospiti con un colpo di testa su calcio d’angolo dopo appena 9 minuti. L’Ascoli pareggia al 23’ con Bolsius, e al 64’ va avanti con un rigore di Brunori. Nonostante l’inferiorità numerica Morra trova comunque il gol del definitivo 2-2 su assist di Brighenti all’82’.
LE ALTRE PARTITE
Nelle altre partite delle 15:00 la Carrarese batte l’Entella 1-0 grazie a un gol al 42’ di Rubino e allunga proprio sui liguri, fermi a 10 punti in zona playout. Terza vittoria consecutiva per la Sampdoria, che con D’Angelo sembra essersi definitivamente risollevata. Contro il Benevento a Marassi termina 3-1: apre Tutino al 10’, poi risponde Sernicola al 15’. I blucerchiati chiudono di fatto i conti già nel primo tempo, grazie alle reti al 22’ di Lorenzo Insigne, che si trasforma in assistman per Mezzotero, che al 34’ fa 3-1. Vittoria di misura, in casa, per il Südtirol, che batte 1-0 la Cremonese grazie a un gol di Stivanello al 12’.