Serie B: il Mantova ferma il Modena, pareggia anche il Südtirol

Il Gallo canta, ma il Modena non esulta: è 1-1 contro il Mantova, che domina nella mezz'ora finale. I gialloblù spingono in contropiede, in un match che vive un'iniziale fase di studio, e si costruiscono la prima chance al 20': Belotti per Ambrosino, Bardi è reattivo. Radaelli rischia l'espulsione nel Mantova, venendo graziato dal Var, e i suoi traballano pericolosamente: Imputato colpisce il palo, chance per Belotti. Modesto è furioso e ordina quattro cambi nell'intervallo, ribaltando i suoi come un calzino, ma il Mantova viene colpito al 52': è Belotti a siglare l'1-0. Il Gallo segna così la sesta rete consecutiva, salendo a quota 7 gol stagionali. Col passare dei minuti gli ospiti prendono il controllo della sfida, costruendosi varie chances con Spinaccé e Bragantini. In campo c'è solo il Mantova, che la pareggia all'84': è proprio l'attaccante, scuola Inter e subentrato a gara in corso, a insaccare l'1-1. Finisce così al Braglia, col Modena che sale a quota 20 punti e consegna una chance di fuga al Palermo. Mantova, invece, a quota 18.



SÜDTIROL-CESENA 1-1

Nuovo pareggio per il Südtirol, che viene fermato sull'1-1 dal Cesena. Gli altoatesini tremano in avvio, quando Ilic colpisce la traversa e sfiora un clamoroso eurogol, ma tutto cambia al 23'. Merito di Rispoli, gioiello di proprietà del Como, che insacca con una prodezza all'incrocio dei pali. Tutto lo stadio applaude il centrocampista, ma il Cesena reagisce prontamente: Fiori e Druiventak sfiorano il pari. Nella ripresa Vasco Lopes impegna Siano e va vicinissimo al bis per il Südtirol, che si distrae al 64': traversone basso di Bisoli, ottavo gol di Shpendi e 1-1. Il Cesena rischia sull'auto-palo di Ilic e sul tentativo di tap-in di Vasic, ma ha le chances per vincerla: Plizzari ipnotizza due volte Caprini. Nel finale si esalta anche Siano, fermando Giorgini, e dunque persiste il pari. Altoatesini a quota 14 punti, i romagnoli salgono a 12 punti.



CREMONESE-BENEVENTO 2-0

Squillo della Cremonese, che ottiene il secondo successo consecutivo: è 2-0 sul Benevento. Sanniti subito pericolosi con Siatounis, ma Bonazzoli risponde e va vicinissimo al vantaggio: ottima la reazione di Vannucchi. Elia sfiora nuovamente il gol per la Cremonese, che passa al 44': errore di Mignani, Bonazzoli raccoglie e serve Berti per l'1-0 ravvicinato. Floro Flores risveglia i suoi con un triplo cambio e il Benevento spinge, con Baschirotto a evitare il tocco vincente di Salvemini. Il forcing giallorosso non porta però alla rete e Stückler risveglia la Cremonese, che chiude i giochi all'87' con un altro attaccante: nuovo gol di Nasti, è 2-0. Proprio Stückler sfiora il tris nel recupero, a gara ormai chiusa, e la Cremonese esulta. I grigiorossi salgono a 12 punti e interrompono la striscia positiva del Benevento, che aveva ottenuto quattro vittorie (e due pari) nelle ultime sei gare. Floro Flores e i suoi, dunque, si fermano a quota 15 punti.