Sampdoria, contestazione dei tifosi verso il CEO Fredberg: letame sotto casa

Pronta e dura la presa di posizione della Sampdoria, che ha stigmatizzato l'accaduto con una nota ufficiale: "Condanniamo fermamente gli atti compiuti da alcuni individui che hanno costituito una grave e inaccettabile violazione della privacy del nostro ceo sports e della sua famiglia. Il club non intende tollerare attacchi personali nei confronti dei propri tesserati".