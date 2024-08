Serie B: il Mantova batte il Cosenza nel recupero, pari tra Catanzaro e Juve Stabia

SERIE B

Solini regala al 94’ il primo successo ai lombardi dal ritorno in Serie B

Il Mantova torna a giocare una partita di Serie B davanti al pubblico del Martelli per la prima volta dopo quattordici anni e si regala una notte da sogno: la squadra di Possanzini si crea un doppio vantaggio con Fiori (2’) e Bragantini (23’), ma viene ripresa nel secondo tempo da Fumagalli (69’) e Rizzo Pinna (87’). Al 94’ è però Solini a siglare il 3-2 definitivo. Pareggio a reti bianche tra Catanzaro e Juve Stabia: gol annullato a Candellone.

MANTOVA-COSENZA 3-2

Il Mantova bagna con un successo la prima davanti al proprio pubblico allo Stadio Danilo Martelli dopo il ritorno in Serie B (che mancava dal 2010). I lombardi sono protagonisti di un avvio da sogno, tanto che al 2’ si ritrovano già in vantaggio: Fiori sfrutta una generale disattenzione difensiva del Cosenza e trafigge Micai con un bel tiro da fuori area. La reazione degli ospiti non si fa attendere e arriva veemente all’8: cross di Ciervo e inzuccata a botta sicura di D’Orazio, con la palla che si infrange però sul palo a Festa ormai battuto. Mazzocchi manca poi l’appuntamento con il tap-in, vanificando un’ottima occasione per il pari. Il match è scoppiettante e a divorarsi il 2-0 al 15’ è Brignani: il difensore del Mantova beneficia di un rimpallo favorevole in area, ma colpisce in pieno Micai da pochi passi. Il Cosenza torna a spingere con insistenza e al ventesimo è Kouan a mangiarsi due gol di testa: è il momento migliore per i rossoblù, che subiscono però il raddoppio del Mantova. Fiori sfrutta un altro buco difensivo della squadra di Alvini e serve a Bragantini la palla del 2-0: il centrocampista non si fa pregare e buca Micai con una gran conclusione dalla distanza. Nella ripresa il Mantova abbassa il proprio baricentro e il Cosenza prova ad approfittarne per riaprire il match: Ciervo libera un bel destro da fuori area, ma Festa respinge in angolo. L’estremo difensore del Mantova non può però nulla al 69’ sul tiro da centro area di Fumagalli, che riduce sul 2-1 il distacco per il Cosenza. Gli ospiti chiedono poi un rigore all’82’, ma sia arbitro che Var non ravvedono alcun fallo. A cercare il pareggio ci prova allora ancora Fumagalli: magnifica rovesciata dal limite dell’area e pallone fuori di un soffio. Il 2-2 arriva quindi all’87’: Rizzo Pinna si presenta solo davanti a Festa e pareggia. Sembra il risultato finale e invece Solini trova il clamoroso 3-2 per il Mantova al 94’, regalando il primo successo ai lombardi in questa Serie B. Il Mantova sale così a 4 punti, mentre il Cosenza resta fermo a 3.

CATANZARO-JUVE STABIA 0-0

Inizio energico del Catanzaro, spinto soprattutto da Situm e Cerasoli sulle fasce: la prima grande occasione si registra al 26’, quando Petriccione colpisce di testa la traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La Juve Stabia si salva e prova a rendersi pericolosa con Andreoni, che non riesce però ad arrivare in tempo sul cross invitante di Bellich. Sono le due azioni più interessanti di un primo tempo scarno di emozioni allo Stadio Ceravolo, dove il ritmo del match è continuamente spezzettato da falli e interruzioni. Nella ripresa a partire decisamente meglio è la Juve Stabia, con Mussolini che impegna subito Pigliacelli in una parata provvidenziale. L’equilibrio si spezza quindi al 56’, quando a segnare è Candellone: la rete viene però annullata dopo revisione al Var per un fuorigioco iniziale di Piscopo. Si resta dunque sullo 0-0, con il Catanzaro che colpisce una traversa con Pittarello: i calabresi crescono con il passare dei minuti e sfiorano nuovamente il vantaggio con Pompetti al 68’, al termine di una bella azione guidata da Iemmello. Proprio l’ex Frosinone impegna poi Thiam in un’altra importante parata qualche istante dopo. Il duello si ripete anche nei minuti di recupero, ma lo 0-0 rimane. Un pareggio che porta il Catanzaro a 2 punti in classifica, mentre la Juve Stabia sale a 4 punti.