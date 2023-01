Serie B: il Frosinone supera il Benevento e va a +8 sul Genoa, il Palermo vince 2-1 ad Ascoli

SERIE B

Grosso batte Cannavaro 1-0 e prova la fuga, i rosanero agganciano il Pisa in zona playoff

© italyphotopress Nel posticipo della 22a giornata di Serie B il Frosinone di Fabio Grosso vince 1-0 contro il Benevento di Fabio Cannavaro e allunga in classifica (+8 sul Genoa). Decide Borrelli, che all’81’ batte Paleari dal dischetto. Vince anche il Palermo, corsaro ad Ascoli per 2-1. Brunori sbaglia un rigore, ma è decisivo con una doppietta (15’, 82’). Di Forte (64’) la rete del momentaneo pareggio. I rosanero agganciano il Pisa all’ottavo posto.

FROSINONE-BENEVENTO 1-0

Basta un gol su rigore al Frosinone di Fabio Grosso per superare 1-0 il Benevento di Cannavaro. Nei primi minuti di gara i laziali vanno vicini al vantaggio in tre occasioni, con dei palloni interessanti messi in zona di rifinitura che non vengono calciati a rete a dovere. L’occasione più nitida capita però alle Streghe, con il contropiede non finalizzato di El Kaouakibi intorno alla mezzora. I campani prendono fiducia ed entrano in ritmo, senza però riuscire a servire Simy con continuità. Si va al riposo a reti bianche. Nella ripresa la squadra di Grosso alza il baricentro, e al 57’ sfiora l’1-0 con la conclusione da fuori area di Lulic. I padroni di casa spingono anche grazie alla freschezza del subentrato Baez. La partita si sblocca all’81’, quando Borrelli trasforma dagli undici metri il calcio di rigore assegnato per fallo di mano di Foulon. I giallorossi tentano l’assalto finale per il pari con l’ingresso di Improta, ma finisce 1-0. Il Frosinone allunga in classifica, andando a +8 sul Genoa. Male il Benevento, fermo a 23 punti in piena zona retrocessione.

ASCOLI-PALERMO 1-2

Tre punti che sanno di playoff quelli che il Palermo trova sul campo dell’Ascoli, battuto per 2-1. Al 15’ in vantaggio gli ospiti con un contropiede magistrale finalizzato da Brunori. I bianconeri provano a reagire, ma la squadra di Corini per poco non raddoppia dalla distanza con Valente. Nella ripresa rosanero ancora pericolosi con il colpo di testa di Di Mariano al 48’, che però non trova la porta. Al 53’ ci prova per i padroni di casa Ciciretti dal vertice destro dell’area di rigore, ma il suo destro termina di poco a lato. La pressione della formazione di Bucchi mette a dura prova la difesa dei siciliani e al 64’ arriva il pareggio con Forte che, al suo esordio con la nuova maglia, fa 1-1 in mischia dopo un calcio d’angolo. Al 70' l’arbitro Feliciani assegna un calcio di rigore per un contatto tra Simic e Brunori, che s’incarica della battuta, ma Leali indovina l’angolo e si resta in parità: terzo errore dal dischetto per il capitano classe 1994. La partita è vivace e, su un ribaltamento di fronte, Brunori si perdonare e pesca l’incrocio col destro all’82’ per la sua dodicesima rete stagionale in Serie B. Nel finale è vano l’assalto dell’Ascoli, che perde 2-1 e resta così al dodicesimo posto a 26 punti, mentre il Palermo aggancia il Pisa a quota 31 e si affaccia in zona-playoff.

RISULTATI E CLASSIFICHE