Serie B: il Cosenza si sblocca, 2-1 al Vicenza

Primi punti in campionato per i calabresi: al San Vito decidono i gol di Gori e Caso, inutile il rigore nel recupero di Meggiorini

Dopo le due sconfitte contro le attuali prime della classe Ascoli e Brescia, il Cosenza trova i primi punti in campionato grazie alla vittoria per 2-1 contro il Vicenza, al terzo ko in altrettanti incontri. Al San Vito, gli uomini di Zaffaroni si portano in vantaggio già all'8': Gori riceve da Caso e dal limite dell'area fa partire un sinistro che batte un colpevole Pizzignacco, sorpreso dalla conclusione. La staffetta dei padroni di casa si inverte al 61': Gori lancia in contropiede Caso, che fa valere tutta la sua velocità e, solo davanti al portiere ospite, insacca con un destro all'angolino basso. Il Cosenza legittima il doppio vantaggio e sfiora anche il tris, ma lo strepitoso sinistro a giro di Gori si stampa sulla traversa. La partita si riapre proprio nel finale: Pandolfi tocca con il braccio in area sul tiro di Ierardi e provoca il rigore trasformato, al 93', da Meggiorini, con Vigorito che tocca ma non riesce a togliere il pallone dallo specchio della porta. Forcing finale inutile per il Vicenza, che incassa il terzo ko, mentre il Cosenza centra il primo successo e si porta a quota 3 punti.