Serie B: il Cittadella stende il Pisa ed è quinto    

SERIE B

Al Tombolato finisce 2-0 grazie alle reti di Tsadjout e di Proia. Toscani più lontani dalla zona playoff

Il primo anticipo della 28esima giornata di Serie B vede il Cittadella imporsi in casa contro il Pisa, battuto 2-0 allo Stadio Pier Cesare Tombolato. Un successo che i padovani si costruiscono già nella prima mezz’ora del primo tempo: all’8’ Tsadjout si presenta a tu per tu con Gori e sblocca il risultato, mentre al 30’ il colpo di testa di Proia vale il 2-0. Il Cittadella sale in quinta posizione, mentre il Pisa rimane a -4 dalla zona playoff.

CITTADELLA-PISA 2-0

Il Cittadella si piazza al quinto posto dopo il successo casalingo contro il Pisa. Il grande avvio dei padroni di casa consente alla formazione allenata da Venturato di indirizzare il match già nei primi minuti. All’8’ Gargiulo alza la testa e premia lo scatto in verticale sul filo del fuorigioco di Tsadjout che, tutto solo davanti a Gori, lo batte sul suo palo. I padovani colpiscono un palo con Proia, servito da D’Urso, e poi trovano il gol del raddoppio allo scoccare della mezz’ora: calcio d’angolo calciato molto bene verso il primo palo da Branca sul quale irrompe proprio Proia che, lasciato colpevolmente solo dalla difesa toscana, salta indisturbato e trafigge il portiere avversario per il 2-0. Il Cittadella gestisce agevolmente il resto della partita. A Proia viene annullata una rete per fuorigioco, Gargiulo impegna Gori sul primo palo ma il punteggio non cambia più, nonostante l’espulsione nel finale di Branca per doppio giallo. Con questa sconfitta, il Pisa vede allontanarsi la zona playoff.