Serie B: il Cittadella si ferma a Pisa: 2-0 per i toscani, che sognano i playoff

GIORNATA 32

Dopo tre vittorie consecutive e un filotto di soli successi da quando è ricominciata la Serie B, si ferma il Cittadella secondo in classifica. I veneti vengono infatti battuti per 2-0 da un Pisa ora sempre più in zona playoff. Il punteggio si sblocca al 36', quando Paleari stende Masucci in area e Marconi trasforma il rigore. Gli attacchi granata non vanno a buon fine e all'84' arriva anche il raddoppio di Marin che chiude la partita.

Dalla ripresa della Serie B a giugno aveva sempre e solo vinto, tanto da salire fino al secondo posto della classifica. Si tratta del Cittadella di Roberto Venturato, che però si ferma a Pisa, al cospetto di una squadra che a sua volta mai aveva perso. Chi si aspetta un grande spettacolo, però, rimane deluso. Almeno per quanto si vede nella prima mezz'ora: domina infatti il tatticismo, con le squadre che preferiscono studiarsi e non affondano. Così solo dopo il quarto d'ora arriva un primo squillo granata, con Diaw che non sfrutta una percussione di Vita. Quindi cresce il Pisa, con Masucci che impegna Paleari. La sfida tra i due si rinnova qualche minuto più tardi, con il portiere ospite che però abbatte il centravanti in area: Martino ordina il rigore, che Marconi trasforma al 36'. D'Angelo perde quindi lo stesso Masucci per infortunio, e nella ripresa il Cittadella ci prova in ogni modo: Siega salva sulla linea su D'Urso, poi sono soprattutto Diaw e Branca a mettere in apprensione la retroguardia nerazzurra che però regge il colpo. La fatica gioca quindi un brutto scherzo al Cittadella, che all'84' subisce anche il raddoppio quando Fabbro punta la porta di Paleari, che riesce a intervenire sulla sua conclusione ma non sul tap-in di Marin che vale il raddoppio. Nei minuti di recupero c'è quindi un miracolo di Gori su Adorni, segnale di una serata davvero stregata per il Cittadella. Ma anche prova del fatto che il Pisa ci crede per davvero, e tutte le pretendenti alla Serie A dovranno tenerne conto.

