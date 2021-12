Serie B: il Brescia frena in casa, colpo Parma ad Alessandria

SERIE B

Le Rondinelle non vanno oltre l’1-1 col Cittadella e scivolano a -4 dal Pisa. Il derby umbro finisce pari, il Parma vince 2-0 ad Alessandria

Frenata casalinga per il Brescia nella diciottesima giornata della Serie B e la squadra di Pippo Inzaghi è seconda in classifica a quattro punti dal Pisa capolista. Le Rondinelle passano in svantaggio ma poi raggiungono il Cittadella sull’1-1. Prima vittoria invece per Beppe Iachini sulla panchina del Parma, 2-0 sul campo dell’Alessandria. 1-1 il derby umbro tra Perugia e Ternana: dopo il rigore sbagliato di De Luca, Pettinari risponde a Kouan.

ALESSANDRIA-PARMA 0-2

Il Parma torna alla vittoria dopo ben sei partite e regala il primo sorriso a Iachini (oggi in tribuna per squalifica) da quando siede sulla panchina dei ducali. Gli emiliani si staccano così dalla zona playout, dove invece resta invischiata l’Alessandria. E’ Vazquez a portare in vantaggio gli ospiti al 31’ dopo un bel contropiede di Schiattarella, poi al 42’ Benedyczak ringrazia il portiere avversario Pisseri e firma il raddoppio che mette il match in discesa per i suoi. Longo compie tre cambi durante l’intervallo ma la musica non cambia e anzi è il Parma a sfiorare il tris con il 18enne Bonny, poi ci pensa Buffona a salvare su Marconi e la partita si trascina fino al fischio finale.

BRESCIA-CITTADELLA 1-1

Frenata per il Brescia al Rigamonti e la squadra di Inzaghi scivola a quattro punti dal Pisa capolista. Nel primo tempo è il Cittadella a condurre la partita e a sfiorare il gol in più occasioni, ma le Rondinelle non capitolano e allora nella ripresa provano a uscire dagli spogliatoi con più grinta. Il Brescia parte meglio ma al 53’ arriva la beffa: bravissimo D’Urso a crederci e a tenere vivo un pallone che poi finisce sui piedi di Antonucci che non sbaglia e porta avanti i veneti. Il Brescia spinge e si getta in avanti, ma è Beretta a sfiorare il raddoppio con un gran gol in contropiede. Passato il pericolo, gli uomini di Inzaghi riprendono a spingere e al 72’ Moreo approfitta di un’uscita a vuoto di Castrati per pareggiare. I padroni di casa spingono ma gli ospiti sono pericolosi in contropiede, alla fine ne esce un giusto pareggio.

PERUGIA – TERNANA 1-1

Vincono solo l’agonismo e la tensione nel derby umbro tra Perugia e Ternana, che termina 1-1 in una partita ricca di emozioni. Gli ospiti si fanno subito vedere con un colpo di testa di Pettinari, fuori di poco, ma sono i padroni di casa ad avere le occasioni migliori. Al quarto d’ora Capuano atterra Matos in area, ma sul successivo rigore Iannarilli respinge con i piedi il tiro centrale di De Luca. Il Perugia sblocca comunque l’incontro alla mezz’ora, quando Kouan incrocia di testa il corner di Burrai e infila all’angolino l’1-0. I rossoverdi rispondono a inizio ripresa e trovano il pareggio al 3’ con Pettinari, che riceve da Falletti in area e fredda Chichizola. Nella ripresa si accende l’agonismo e la grande chance arriva sui piedi di Proietti nel finale, ma il centrocampista degli ospiti calcia fuori dal limite dell’area un pallone vagante. L’1-1 lascia entrambe le squadre nel limbo di metà classifica: il Perugia, a 27, scivola fuori dalla zona playoff, la Ternana, a 23, prova a rimanere lontana da quella playout.