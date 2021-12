Serie B: il Brescia espugna Parma e vola in vetta

SERIE B

Primo posto solitario degli uomini di Inzaghi grazie alla vittoria 1-0 al Tardini sugli emiliani di Iachini

Vola in testa alla classifica della Serie B il Brescia dopo la quindicesima giornata. Gli uomini di Inzaghi superano 1-0 il Parma al Tardini e scavalcano così Pisa e Lecce in vetta, mentre i ducali restano nelle zone basse a soli tre punti dai playout. È Cistana a decidere l’incontro dopo appena sette minuti, poi la squadra di Iachini (ancora senza vittorie dopo due partite sulla panchina emiliana) non riesce a recuperare.

PARMA-BRESCIA 0-1

Ancora non ingrana il nuovo Parma di Beppe Iachini, che dopo il pareggio all’esordio a Como cade in casa contro il Brescia. Le Rondinelle invece si risollevano dopo la sconfitta contro il Pisa e scavalcano proprio i toscani e il Lecce per volare al primo posto solitario in classifica con 30 punti dopo quindici giornate. Nubi all’orizzonte invece per i ducali, appena tre lunghezze sopra la zona playout. Al Tardini è la squadra di Inzaghi a fare la partita e a colpire in avvio con Cistana al 7’: partita in discesa per il Brescia che poi sfiora più volte il raddoppio mentre i padroni di casa non riescono a trovare il gioco. Nella ripresa lo spartito non cambia e il Brescia colpisce anche un palo con Tramoni, gli emiliani si affidano a Inglese e Juric ma la coppia d’attacco è imprecisa. Nel finale Tutino fallisce il pari e i lombardi festeggiano la vetta.