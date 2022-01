Serie B, il Benevento stende il Monza 3-1

Serie b

Le Streghe sbloccano con Insigne e dilagano in doppia superiorità numerica con Tello e Moncini. Ai lombardi non serve il rigore di Valoti

Il Benevento continua a vincere in Serie B e allunga a cinque la striscia di vittorie consecutive in campionato. I pugliesi battono il Monza con un netto 3-1 in una partita condizionata dalle espulsioni: dopo il vantaggio dei padroni di casa con Roberto Insigne, i lombardi restano in 9 già al 37’ per i rossi a Mazzitelli e D’Alessandro. Tello al 40’ raddoppia, il rigore di Valoti in avvio di ripresa illude ma Moncini chiude il match al 66’.

Il Benevento macina un’altra vittoria e si riprende la seconda posizione in Serie B. I pugliesi raccolgono il quinto successo consecutivo in campionato, battendo 3-1 il Monza nel match di alta classifica con cui le due squadre aprivano il loro 2022. Partita frizzante fin dai primi minuti, tanto che lo 0-0 resiste soltanto fino al 7’: su un errore di Donati, Insigne riceve in profondità da Tello, regge al ritorno di Caldirola e infila il pallone del vantaggio. Gli ospiti provano ad abbassare i ritmi ma escono dalla partita già poco dopo la mezz’ora. Al 28’ Mazzitelli viene espulso per somma di ammonizioni, poco dopo anche D’Alessandro si vede sventolare il rosso per un fallo su Moncini, lanciato verso l’area di rigore. Rimasto in dieci, il Monza fatica a organizzarsi e subisce il raddoppio con la rete di Tello, che in qualche modo batte Di Gregorio sulla sponda di Tello sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Se all’intervallo la partita sembra chiusa, bastano due minuti per dare un senso al secondo tempo: Tello colpisce di mano in maniera del tutto insensata in area di rigore e i lombardi accorciano con l’esecuzione perfetta di Valoti. Il Benevento cerca in tutti i modi di chiudere di nuovo l’incontro e ci va vicino con Moncini, su cui è bravo Di Gregorio, e con Insigne, particolarmente ispirato nella costruzione ma poco preciso nella realizzazione. A fissare il punteggio sul 3-1 definitivo arriva allora il primo gol in campionato di Moncini, lesto nell’inserirsi sul cross da sinistra di Masciangelo e preciso nell’infilare all’angolino il colpo di testa. Gli ospiti non hanno le energie per provare a riaprire l’incontro con due uomini in meno, i padroni di casa controllano fino alla fine. Il 3-1 porta al Benevento il secondo posto in Serie B, a quattro punti dal primo, e interrompe la striscia di dieci risultati utili consecutivi del Monza, che rimane a 31 in piena zona playoff.