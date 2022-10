Serie B: il Benevento riacciuffa l'Ascoli, primo punto per Cannavaro

SERIE B

Finisce in parità la prima italiana dell'ex capitano della Nazionale, tecnico dei sanniti: Farias risponde alla rete di Botteghin e firma l'1-1 finale al Vigorito

© ipp L'Ascoli domina nel primo tempo, il Benevento reagisce e acciuffa il pareggio nella ripresa: si può riassumere così la sfida di Serie B del Vigorito, che si conclude con un 1-1 utilissimo ai padroni di casa. Arriva così il primo punto italiano per Fabio Cannavaro, bravo a scuotere i giallorossi con un triplo cambio nell'intervallo: Farias pareggia la rete di Botteghin ed entrambe le squadre muovono la classifica, dopo qualche sconfitta di troppo.

Buona (in parte) la prima per Fabio Cannavaro, che conquista il primo punto "italiano" nel suo debutto sulla panchina del Benevento: i campani pareggiano 1-1 contro l'Ascoli, dopo un primo tempo complicato. Partono forte i marchigiani, con un forte pressing e un baricentro alto per schiacciare gli avversari, e arriva subito il gol: sulla punizione di Falasco, Botteghin si inserisce e insacca di testa il vantaggio dell'Ascoli. 1-0 al 6', ed è dominio assoluto per gli ospiti. Gondo e Dionisi sfiorano il raddoppio, mentre Paleari è attento sulla conclusione di Caligara e respinge coi pugni sul tentativo di Quaranta. L'Ascoli meriterebbe il secondo gol, ma spreca ancora nel finale con Collocolo. Si va dunque al riposo sull'1-0, col Vigorito che fischia copiosamente il Benevento.

Cannavaro reagisce con un triplo cambio nell'intervallo, inserendo tra gli altri Simy e Farias, che confezionano il pareggio dopo soli tre minuti: lo sigla il brasiliano, freddissimo sull'assist di Ciano, dopo che Guarna aveva deviato il colpo di testa del già citato Simy. I sanniti hanno un'altra chance col nigeriano, ex Crotone e Salernitana, ma dopo la reazione dei campani i ritmi del match si anestetizzano e latitano le emozioni. La sfida si ravviva nel finale, con un'occasione per parte: Paleari è mostruoso sulla conclusione di Pedro Mendes (ma c'era fuorigioco), mentre dall'altra parte Improta centra la traversa. Finisce però 1-1 tra Benevento ed Ascoli, con un pari che soddisfa soprattutto i sanniti: entrambe le società muovono così la classifica, dopo qualche sconfitta di troppo, con l'Ascoli che sale a 9 punti e il Benevento che arriva a quota 8.