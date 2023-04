Serie B: finisce 1-1 il derby emiliano tra Modena e Parma

SERIE B

Al Braglia succede tutto in due minuti: Diaw porta in vantaggio i canarini al 14', ma Benedyczak pareggia e regala un punto ai crociati

© ipp La trentatreesima giornata di Serie B si apre con il pareggio nel derby emiliano tra Modena e Parma. Al Braglia finisce 1-1, con le due reti che arrivano nel giro di due minuti. Al 14' Diaw spizza su calcio d'angolo e da pochi passi batte Buffon, ma al 16' Benedyczak conclude di sinistro e fulmina Gagno. Con questo punto, il Parma sale a quota 48, agganciando momentaneamente il quinto posto della Reggina, mentre i canarini si portano a 43.

Inizia con uno spettacolare 1-1, soprattutto nel primo tempo, il trentatreesimo turno di Serie B: pareggio ed emozioni tra Modena e Parma, che si annullano nel derby emiliano del Braglia. Nel primo quarto d'ora succede di tutto: al 14', Diaw spizza su calcio d'angolo battuto da Tremolada e batte un incerto Buffon, beffato sul suo palo e da pochi passi, ma il vantaggio dei padroni di casa dura appena due minuti. Al 16', infatti, Benedyczak impatta perfettamente di sinistro una palla vagante dopo un calcio di punizione e fa partire un potente mancino che batte Gagno. Al 34', è invece il palo a negare la rimonta ospite, con il legno colpito da Estevez. Meno emozionante la ripresa, ma i crociati vanno comunque vicini al 2-1 nel finale: il portiere di casa è decisivo su Mihaila, che nel recupero non trova però la porta. Un punto a testa per Parma e Modena, rispettivamente a quota 48 e 43 punti. Gli uomini di Pecchia agganciano momentaneamente il quinto posto in classifica della Reggina, mentre i canarini di Tesser restano ancora fuori dalla zona playoff.