Serie B, è fuga Parma: 2-1 alla FeralpiSalò, Cremonese ko. La Samp sogna i playoff

SERIE B

I crociati volano a +8 sul Venezia, grigiorossi terzi dopo la sconfitta per 3-0 col Südtirol. Esultano i blucerchiati: 1-0 al Bari e settimo posto

© italyphotopress La 30a giornata di Serie B segna la fuga del Parma, che vince 2-1 in casa della FeralpiSalò grazie a Mihaila (29') ed Estevez (68') e vola a +8 sul secondo posto in classifica dove c'è il Venezia, perché la Cremonese perde 3-0 col Südtirol. Esulta la Samp, che sbanca Bari e sogna i playoff. Sorridono Como e Ternana, vincenti su Pisa (3-1) e Cosenza (1-0). Finiscono in parità Brescia-Catanzaro (1-1), Cittadella-Modena (1-1) e Reggiana-Spezia (0-0).

FERALPISALÒ-PARMA 1-2

Il Parma approfitta del ko della Cremonese e, seppur con sofferenza, vince 2-1 in casa della FeralpiSalò, andando ufficialmente in fuga: è ora a +8 sul secondo posto del Venezia e a +9 sui grigiorossi. La partita si sblocca al 29': Bonny favorisce l'inserimento di Mihaila che solo davanti a Pizzignacco non sbaglia. La partita si infiamma nel secondo tempo con i cambi: Zaffaroni inserisce Dubickas che, 9 minuti dopo il suo ingresso in campo, fa 1-1 al 65' girandosi in area di destro, ma il pareggio dura pochissimo. Estevez, entrato invece al 54' insieme a Benedyczak tra le fila dei crociati, conclude dalla lunga distanza sorprendendo Pizzignacco. Nonostante un'occasione per Manzari e una traversa di Charpentier, il risultato non cambia.

SÜDTIROL-CREMONESE 3-0

A favorire la fuga del Parma è il Südtirol, che batte 3-0 la Cremonese. Sono i grigiorossi a battere il primo colpo, ma la rete di Coda allo scoccare della mezz'ora di gioco viene annullata per fuorigioco. Prima dell'intervallo, allora, passano i padroni di casa con Odogwu, a segno al 39', mentre a inizio ripresa Ciervo (49') raddoppia. La partita si chiude ufficialmente all'83' quando Merkaj, da poco entrato in campo, raccoglie l'assist di El Kaouakibi e fa 3-0. Cremonese terza, mentre il Südtirol entra in zona playoff in attesa di Sampdoria e Cittadella.

COMO-PISA 3-1

Il Como torna alla vittoria e si porta a -1 dalla Cremonese grazie al 3-1 sul Pisa. L'avvio dei padroni di casa è vigoroso: al 10', infatti, è già 2-0 grazie alle reti di Gabrielloni di testa e Bellemo, che punisce un'errata costruzione dal basso dei toscani. Barbieri al 49' riapre i giochi con un inserimento da pochi passi, ma ci pensa Cutrone, al 79', a firmare il definitivo 3-1. Como a -2 dal secondo posto del Venezia e dunque in piena corsa per la promozione diretta.

TERNANA-COSENZA 1-0

Lo scontro salvezza del Liberati va alla Ternana, che batte 1-0 il Cosenza ed è ora a -2 dalla salvezza. I rossoverdi si aggiudicano il match grazie al gol al 69' di Pereiro, che capitalizza al meglio lo schema su calcio di punizione con tocco di Amatucci e sinistro all'angolino che sorprende dalla lunghissima distanza Micai. Inutile il forcing finale dei Lupi: con questo successo, la Ternana si porta a 32 punti, con Cosenza e Bari (che ha una partita in meno) a 34.

BRESCIA-CATANZARO 1-1

Finisce in parità al Rigamonti: 1-1 tra Brescia e Catanzaro. A passare in vantaggio nel recupero del primo tempo sono i calabresi con Biasci, che trova un gran colpo di testa in area su cross di Petriccione e fa 1-0. Il pareggio delle Rondinelle arriva però già a inizio ripresa con Borrelli, che al 52' incorna e trova l'1-1. I padroni di casa troverebbero anche la rimonta e il 2-1 di Olzer, che insacca dopo la parata di Fulignati ma in posizione di fuorigioco. Un punto a testa per Catanzaro e Brescia, con gli ospiti che salgono a 49 e agganciano il quinto posto del Palermo.

BARI-SAMPDORIA 0-1

Dallo spettro dei playout alla zona-playoff nell'arco di tre giornate. La Sampdoria conferma il suo ottimo momento e, col terzo successo consecutivo, scala la classifica fino al settimo posto con 40 punti: decisivo l'1-0 sul Bari. Vicari evita la rete di Agustin Alvarez nei primissimi minuti e Di Cesare risponde, ma il suo colpo di testa termina alto. Puscas impegna Stankovic per un Bari aggressivo, che chiude meglio e sfiora la rete con Dorval. Nel mezzo la rete annullata a De Luca per offside, si resta sullo 0-0. Nella ripresa la Samp perde Yepes e, dopo aver sfiorato ancora la rete, rischia al 72': Ghilardi tocca col braccio, ma Filip Stankovic para il rigore di Sibilli e si resta sullo 0-0. Il finale è al cardiopalma, con la traversa di Puscas come autentica sliding doors del match. Tre minuti dopo, infatti, De Luca imbecca per Kasami e lo svizzero (voluto fortemente da Pirlo) trova la rete della vittoria blucerchiata all'87'. La Sampdoria si conferma efficace in trasferta e sconfigge 1-0 il Bari, volando al settimo posto e tra coloro che giocherebbero i playoff con 40 punti. Crisi nera per il Bari, che è ora 15° con 34 punti: i playout ne distano solo due e Iachini, al quarto ko nelle ultime cinque con un solo punto conquistato, non sembra aver dato la scossa.

CITTADELLA-MODENA 1-1

Gli errori sottoporta la fanno da padrone tra il Cittadella e il Modena, che pareggiano 1-1 e non riescono a rientrare nella top-8 di una Serie B combattutissima dal settimo posto in giù. Spingono in avvio i veneti, che capitalizzano al 13': Carissoni pesca Amatucci, che tocca con la nuca e segna il gol del vantaggio per la squadra di casa. Il Tombolato s'infiamma, ma il Modena pareggia al 42' dopo aver sprecato due chances: Corrado pesca Magnino al culmine di un'azione manovrata ed è 1-1. Nella ripresa Palumbo colpisce la traversa per i canarini e Giraudo sfiora il gol per il Cittadella, con la parata decisiva di Seculin, poi inizia il festival degli errori. Abiuso spreca due occasioni per il gol della vittoria del Modena, che nel finale (così come il Citta) si accontenta del pari. Finisce 1-1 al Tombolato, coi veneti a quota 38 e noni col Sudtirol a una lunghezza dai playoff. Insegue con 37 punti il Modena, 11° con Pisa e Reggiana in una classifica cortissima. Dalla Samp settima (40) al Bari 15° (34) ci sono nove squadre, tutte in gioco sia per i playoff che per scivolare nella zona-playout in caso di crisi.

REGGIANA-SPEZIA 0-0

Nonostante la pioggia d'occasioni arriva un pareggio anche tra la Reggiana e lo Spezia, che si fermano su uno 0-0 che non rispecchia lo spettacolo visto sul campo. Il primo squillo è dei liguri con Verde, poi Satalino viene chiamato al grande intervento su Cassata. Sale di tono la squadra di Nesta col passare dei minuti e Bianco sfiora la rete, ma l'occasione più clamorosa per la Reggiana la sbaglia Portanova: il fantasista, al centro delle cronache per motivi extracampo, sbaglia da due metri e centra il palo. Kabashi chiude l'ottimo primo tempo degli emiliani con un tiro out di pochissimo, poi nella ripresa spinge lo Spezia. Satalino viene costantemente chiamato in causa e anche Gondo salva sulla linea, con la Reggiana che non subisce gol e (anzi) lo sfiora. Rientra infatti in campo dopo due anni di squalifica Orji Okwonkwo, attaccante di proprietà del Bologna, e va subito vicinissimo al gol. Il finale è concitato, perchè Kabashi si fa espellere al 91' per una testata a Pio Esposito in una mini-rissa e lascia i padroni di casa in dieci. Lo Spezia inserisce Moro e gioca con quattro giocatori offensivi, ma spreca una clamorosa chance con Pio Esposito e getta la vittoria. Finisce 0-0 e piangono i liguri, che restano quartultimi con 31 punti e a -3 dalla salvezza aritmetica. Undicesima piazza per la Reggiana, a pari merito con Pisa e Modena con 37 punti.

