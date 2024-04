Serie B: Cutrone-Strefezza show, Como a -3 dalla vetta

SERIE B

I lariani approfittano dello 0-0 di ieri del Parma e piegano 5-2 la Feralpisalò. Pareggia il Bari

© italyphotopress Il Como supera 5-2 la Feralpisalò a Piacenza nel match valido per la 34a giornata di Serie B e si porta a -3 dalla capolista Parma. Le prime quattro reti lariane arrivano sugli sviluppi di corner: doppietta di Cutrone, gol di Barba e capolavoro di Strefezza. Chiude Braunöder. L'esordio di Giampaolo sulla panchina del Bari termina con un 1-1 in rimonta sul Pisa, mentre il Modena frena 0-0 con l'Ascoli, così come il Brescia con la Ternana.

FERALPISALÒ-COMO 2-5

Dubickas si vede annullare un gol dopo 9’, ma l’ottimo avvio dei padroni di casa produce il vantaggio (questa volta valido) al minuto 17 con Felici, che beffa Semper sul primo palo con un destro di prima intenzione. La risposta lariana è immediata e porta la firma di Cutrone, pronto nel ricevere la spizzata di Gabrielloni su corner e trovare il pareggio. La rimonta si completa alla mezz'ora con il sigillo di Barba, ancora sugli sviluppi di un calcio d'angolo, su assist di Strefezza. Il tris arriva nuovamente dalla bandierina: l'ex Lecce crossa per Cutrone, che trova la traversa con un primo tentativo aereo e ribadisce in rete in acrobazia. L'attaccante si vede negare dal palo la tripletta dopo pochi secondi e la Feralpisalò ne approfitta per chiudere il primo tempo sul 2-3 con il gol di Zennaro, abile nel trovare un perfetto angolo con un mancino rasoterra da posizione defilata. Strefezza firma il poker al 64’ con un autentico capolavoro: tocco corto su calcio d'angolo, palla spostata nei pressi del vertice sinistro dell'area di rigore e destro imprendibile sul secondo palo. Sala colpisce il legno con una grande giocata, Braunöder sigla la quinta rete nel finale con un preciso sinistro dal limite. Il Como sale così a soli tre punti dalla capolista Parma, mentre la Feralpisalò resta penultima a quota trentuno.

BARI-PISA 1-1

I pugliesi cambiano allenatore ma iniziano male la partita, incassando la rete degli ospiti con Calabresi, autore di una bella conclusione di prima intenzione col mancino dal limite dell'area dopo nemmeno tre minuti di gioco. I nerazzurri sfiorano il raddoppio con un tiro di Moreo, malamente respinto da Brenno. La risposta dei Galletti arriva al 42’ con un bel destro a giro di Puscas, che si spegne però di pochissimo sopra la traversa. Di Cesare colpisce la traversa sugli sviluppi di un corner un avvio di ripresa, ma nella circostanza Calabresi si calcia la palla sul braccio e Pezzuto concede un penalty, confermato dopo una lunga on-field review. Puscas non sbaglia dagli undici metri e fa 1-1 all’ora di gioco. I biancorossi cercano il gol vittoria e lo sfiorano all’87’ con Nasti, ma il suo tentativo in contropiede viene neutralizzato dall’ottimo intervento di Nicolas. I toscani mancano così l'aggancio alla zona playoff, mentre Giampaolo (all'esordio) e il suo team rimangono virtualmente ai playout.

ASCOLI-MODENA 0-0

Gli emiliani sono costretti a dare un segnale dopo il cambio di allenatore ed è Strizzolo a sfiorare immediatamente la rete del vantaggio con un destro che termina a lato. Il primo tempo offre poche trame di gioco fino all'ultimo minuto, quando Nestorovski si vede parare il calcio di rigore da un grandissimo intervento del rientrante Gagno. Il secondo tempo offre un gioco spezzettato, con qualche sussulto nel finale da parte degli uomini del neo-allenatore Bisoli: i marchigiani restano in piena zona retrocessione, a tre lunghezze di distanza dalla quota salvezza, mentre il Modena continua la lunga striscia senza vittorie e si porta a quaranta punti.

BRESCIA-TERNANA 0-0

Le Rondinelle spingono fin da subito alla ricerca del vantaggio, faticando però a trovare soluzioni. Luperini sblocca il match al 28’ in mischia, ma il Var revoca la rete poiché il pallone non supera completamente la linea nella circostanza. Dionisi colpisce una traversa clamorosa al 68’ con una girata di testa da corner, mentre Lucchesi non riesce a ribadire in rete. L'ex Frosinone trova un altro legno pochi minuti dopo, propiziando il successivo tap-in di Luperini, annullato però per un fuorigioco iniziale di Distefano. Questo risultato porta il Brescia a quota 46 punti, mentre gli umbri sono a trentasette.