Serie B, cuore Pordenone: pareggia in dieci con il Pisa, a Lignano finisce 2-2

Due reti di Marconi portano due volte in vantaggio i toscani nel primo tempo, poi l’ex Zammarini segna di testa nonostante l’espulsione di Barison

Nel recupero della 30esima giornata di Serie B Pordenone e Pisa muovono la rispettiva classifica di un punticino a testa, a termine del 2-2 di Lignano Sabbiadoro. Al 3’ i toscani sono già in vantaggio con la rete di Marconi, ma al 10’ Ciurria pareggia i conti dal dischetto: allo scadere del primo tempo un altro rigore, doppietta di Marconi, lancia gli ospiti, ma al 20’ della ripresa Zammarini acciuffa gli avversari nonostante l’espulsione di Barison. Getty Images

Il 2-2 è solo un punteggio, ma la sfida tra Pordenone e Pisa riassume in sé tutta l’imprevedibilità e la bellezza della Serie B che al momento è quasi completamente ferma. L’unica partita del weekend della categoria cambia infatti forma già dopo tre minuti scarsi, perché i toscani danno senso a un’azione dinamica e sul tiro di Caracciolo sbuca Marconi per un facile tap-in a sorpresa. Inizialmente i padroni di casa sembrano accusare il colpo, ma al 9’ Mazzitelli intercetta in area un colpo di testa di Berra con un’evidente mano lontana dal corpo: rigore, trasformato con abilità all’angolino dal bomber Ciurria. Impotente sul penalty, Gori però salvaguarda il pareggio poco prima della mezz’ora con una bellissima parata bassa d’istinto sugli sviluppi di un corner neroverde. Quando mancano un centinaio di secondi dall’inizio del recupero, l’arbitro reputa tuttavia falloso un leggerissimo tocco di Scavone su Marconi, assegnando il secondo penalty del pomeriggio di Lignano: lo stesso numero 31 dagli undici metri spiazza Perisan.

Il match dei padroni di casa si complica poi ulteriormente a inizio ripresa, perché una fuga di Marin viene fermata con un fallo dal già ammonito Barison: secondo giallo e Pordenone in dieci. Lo scoraggiamento sul volto dei neroverdi è comprensibile, ma la squadra di Domizzi non si lascia perdere d’animo, tanto che al 20’ arriva il pareggio. Su una rapida ripartenza Ciurria riesce infatti a farsi trovare libero al limite dell’area, aspetta il momento giusto e poi imbecca Zammarini con una bella palombella sul secondo palo, facile da incornare a rete. Nel finale lo stesso Ciurria rischia addirittura il sorpasso, ma il suo rasoterra a incrociare a termine del break viene parato dal reattivo Gori: il Pisa mette così fine alla sua striscia di tre sconfitte esterne di fila, il Pordenone continua invece la sua, di cinque risultati utili consecutivi al Teghil.

