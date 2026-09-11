Bologna, Dovbyk e Zortea a rischio per Napoli

A rischio la convocazione di Artem Dovbyk e Nadir Zortea: Bologna in emergenza in vista della trasferta di domenica a Napoli, date le già certe esclusioni degli infortunati Orsolini ed El Azzouzi. Si è fermato l'attaccante ucraino, autore del suo primo gol in rossoblù domenica con il Sassuolo (quello del 2-2), a causa di un risentimento ai flessori e pure il laterale destro difensivo, per un problema all'anca. Niente di grave, stando alle prime indiscrezioni, ma considerato che Dovbyk è in ritardo di condizione dopo l'infortunio che lo ha tormentato nella scorsa stagione e che ha reso necessario l'intervento miotendineo, Tedesco potrebbe decidere di evitare guai peggiori e rivalutare l'attaccante per la prossima gara interna con il Torino: stesso discorso per Zortea. A Napoli di sicuro non sarà in panchina Tedesco, sanzionato con due giornate di squalifica dopo l'espulsione con il Sassuolo. Il Bologna ha fatto ricorso, che sarà discusso a metà della prossima settimana, quando il tecnico saprà se riceverà o meno lo sconto e se potrà tornare al proprio posto nella gara casalinga con il Torino.